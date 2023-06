GOLF – DP World Tour: quartetto azzurro in Germania. PGA Tour con F. Molinari

A 100 giorni dall’inizio della Ryder Cup tutto lo staff tecnico del Team Europe è presente a Monaco di Baviera dove saranno in gara tanti giocatori che aspirano a un posto in squadra PGA Tour: Francesco Molinari al Travelers Championship

Quartetto italiano al BMW International Open, il torneo del DP World Tour che avrà luogo dal 22 al 25 giugno al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera in Germania. E’ composto da Guido Migliozzi, Renato Paratore, Filippo Celli ed Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe alla prossima Ryder Cup. La sfida con il Team USA è sempre più vicina (oggi mancano 100 giorni all’inizio) e pertanto saranno della partita anche il capitano Luke Donald e gli altri due vice capitani, Nicolas Colsaerts e Thomas Bjorn, che ha vinto questo evento per due volte, i quali cercano indicazioni e conferme per assegnare poi le sei wild card a loro disposizione.

E sul field, di qualità, pesa l’appuntamento al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (29 settembre-1 ottobre), perché ci sono cinque giocatori nella top ten della classifica European Points, che assegna di diritto tre lasciapassare in squadra, e ben quindici vincitori stagionali, dei quali 12 europei tutti con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dello staff continentale.

Nella 34ª edizione del torneo, nato nel 1989, difende il titolo il cinese Haotong Li in un contesto che comprende altri cinque past winner, il citato Bjorn (2000, 2002), il paraguaiano Fabrizio Zanotti (2014), gli inglesi David Horsey (2010) e David Howell (2005), alla 715ª presenza sul DP World Tour e sempre più vicino al recordman di presenze, lo spagnolo Miguel Angel Jimenez con 720, e l’altro iberico Pablo Larrazabal, anche lui autore di una doppietta (2011, 2015), prerogativa di altri due atleti, lo svedese Henrik Stenson (2006, 2016) e lo statunitense Paul Azinger (1990, 1992). Un solo italiano ha vinto il torneo, Andrea Pavan nel 2019, che non sarà al via.

Tra i primi dell’European Points saranno particolarmente motivati il tedesco Yannik Paul (n. 3), il francese Victor Perez (n. 4), il polacco Adrian Meronk (n. 5) e gli iberici Jorge Campillo (n. 9) e lo stesso Larrazabal (n. 10), gli ultimi quattro a segno in stagione. Così come, tra gli altri, gli inglesi Daniel Gavins e Dale Whitnell, il transalpino Antoine Rozner e il tedesco Marcel Siem, tutti in buona condizione. Tra i favoriti anche i sudafricani Ockie Strydom (due successi) e Thriston Lawrence (uno) fuori dall’ambito Ryder Cup, ma in grado di contribuire allo spettacolo.

Tra gli italiani il migliore nel ranking è Guido Migliozzi che, con i tanti punti Ryder Cup a disposizione ha ancora chance da giocarsi, a patto che ritrovi quella condizione che è nelle sue corde. Molinari sta conducendo un’annata con qualche buon acuto, mentre per Paratore e Celli è un’occasione da non perdere perché non ne avranno molte per esprimersi sul DP World Tour. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari (circa 1.830.000 euro).

Il torneo su SKY e su NOW -Il BMW International Open sarà trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW. Prima e seconda giornata, dalle ore 12,30 alle ore 18.

PGA TOUR: FRANCESCO MOLINARI AL TRAVELERS CHAMPIONSHIP – Francesco Molinari torna subito in campo per prendere parte al Travelers Championship, uno dei tornei “elevati” del PGA Tour con un montepremi di 20 milioni di dollari e prima moneta di 3.600.000 dollari, in programma dal 22 al 25 giugno sul percorso del TPC River Highlands, a Cromwell nel Connecticut.

Come sempre in questi eventi il field è di ottimo livello con otto tra i primi dieci del World Ranking compresi i primi sei, che saranno gli indiscussi favoriti: nell’ordine Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Viktor Hovland e Xander Schauffele, che difende il titolo. Con loro anche Matt Fitzpatrick (n. 8) e Max Homa (n. 9), mentre dei top ten saranno assenti l’australiano Cameron Smith (n. 7), tra i protagonisti del precedente US Open e membro della Superlega Araba, e Jordan Spieth (n. 10), che si è concesso un turno riposo dopo la delusione del taglio subito nel Major.

Pone la sua candidatura a possibile protagonista Wyndham Clark, vincitore a sorpresa dell’US Open, ma avranno buone possibilità anche Tony Finau, Cameron Young, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood e Justin Thomas, altro deluso a Los Angeles (out dopo 36 buche) in cerca di riscatto. Francesco Molinari ha necessità di riproporsi ai livelli di inizio stagione dopo essere andato fuori gioco a metà gara in cinque delle ultime sette apparizioni.

Al torneo, nato nel 1952 (si impose Tedd Kroll) e giunto alla 72ª edizione, prendono parte altri cinque past winner: Harris English (2021), Chez Reavie (2019), Russell Knox (2016), Kevin Streelman (2014) e Stewart Cink, uno dei cinque giocatori capaci di vincere due volte (1997 e 2008). In un evento in cui è difficile ripetersi hanno ottenuto quattro titoli Billy Casper, tra il 1963 e il 1973, e tre Bubba Watson, tra il 2010 e il 2018. Doppietta anche per Arnold Palmer, Paul Azinger, Peter Jacobsen e per Phil Mickelson, unico ad averla realizzata di seguito (2001-2002).

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il Travelers Championship sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2. Prima e seconda giornata, dalle ore 21 alle ore 24 su entrambe le piattaforme.

