GOLF Road to Rome 2023: a Piazza di Siena il golf conquista tutti

Villa Borghese si trasforma in un green con undici postazioni di prova e il trofeo della Ryder Cup in esposizione. Un sabato di sport per famiglie e bambini nel cuore di Roma

Entusiasmo, divertimento e tanta voglia di scoprire uno sport sempre più coinvolgente per un evento all’insegna del green nel cuore di Roma. Con “Golf in Piazza” la Road to Rome 2023 – il viaggio verso la Ryder Cup – riparte dalla Città Eterna. Piazza di Siena si è trasformata in un percorso di gioco con undici postazioni di prova dove famiglie, bambini e numerosi turisti hanno provato la magia dello swing nello splendido scenario di Villa Borghese. Ospite d’onore il trofeo della Ryder Cup che ha calamitato le attenzioni di tutti tra foto, selfie e informazioni sulla prossima edizione della super sfida Europa-Stati Uniti in programma fra due anni al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Un sabato con il golf protagonista assoluto in un evento che ha visto la presenza, tra gli altri, di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 e Carlo Scatena, Presidente del Comitato Regionale Lazio FIG. Un’altra tappa importante del Progetto Ryder Cup 2023, con Roma che torna ad abbracciare il golf poche settimane dopo il DS Automobiles 78° Open d’Italia.

I Partner – L’evento Golf in Piazza, patrocinato dal Comune di Roma, ha avuto come Partner Istituzionale la Regione Lazio. E il supporto di: DS Automobiles (Main Partner); Fideuram (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Lindt Italia ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport e Il Giornale (Media Partner). Official Advisor: Infront Italy.

Com. Stam. /foto

Golf in piazza Road to Rome 2023

Golf in piazza Road to Rome 2023