GOLF “Road to Rome 2023”, è golf-mania nella casa della Ryder Cup

Successo e partecipazione al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) per l’evento di promozione organizzato dalla FIG, tra prove gratuite e una Pro-Am all’insegna anche dell’inclusione sociale

Uno swing verso la Ryder Cup 2023. Giornata di festa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dove tante famiglie e bambini hanno preso parte all’Open day organizzato dalla FIG – con il supporto dell’official advisor Infront – verso il grande appuntamento del prossimo anno quando, il Team Europe e il Team Usa, si affronteranno nella 44esima edizione della Ryder Cup.

Le prove dei neofiti, tra gioco corto e lungo, e una Pro-Am – vinta dal team di Andrea Romano con i dilettanti Alessandro Fiorini, Pier Paolo Re e Massimo Cicatiello (-32) – che ha visto protagonisti diversi professionisti azzurri e con loro personaggi dello sport e dello spettacolo come, tra gli altri, Marcello Macchia (alias Maccio Capatonda premiato per il “nearest to the pin” tra gli amateur), Giuseppe Incocciati e Davide Devenuto. Una festa per il golf italiano che, per la prima volta nella sua storia, si prepara a ospitare la Ryder Cup, terzo evento sportivo più importante a livello mediatico.

Dal successo di Villa Borghese (Piazza di Siena), a quello del Marco Simone Golf & Country Club. Un nuovo capitolo per la “Road to Rome 2023”. Dai più grandi ai più piccoli, dalle figure istituzionali ai nuovi appassionati. In tantissimi hanno voluto scoprire da vicino la magia del golf, uno sport per tutti. Nell’ambito di un appuntamento – che ha visto come ospite d’eccezione il trofeo della Ryder Cup – all’insegna dell’inclusione. Nella Pro-Am, al fianco del “pro” Andrea Saracino, sono scesi in campo i golfisti paralimpici Alessandro Petrianni, Andrea Fusacchia ed Edoardo Biagi, autori di una bella prova premiata con il quarto posto.

Per la Federazione Italiana Golf hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il Presidente Franco Chimenti; i Consiglieri federali, Celso Lombardini e Andrea Pischiutta; il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali; il Segretario Generale, Marta Maestroni.

I Partner – Con la collaborazione di Infront, Official Advisor della FIG, l’Open Day ha avuto il supporto di: DS Automobiles (Main Partner); Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier), Rinascente, Poste Assicura, Costa Crociere (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).

Com. Stam. + foto Federgolf