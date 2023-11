GOLF – Torna lo show di “Golf in Piazza”: a Villa Borghese il divertimento è per tutti

Domenica 26 novembre a Roma prove gratuite dalle ore 10:00 alle 17:00 Viale delle Magnolie si trasformerà, simbolicamente, in un “green” formato famiglia

La chiusura di un cerchio, l’omaggio a Roma per aver ospitato, per la prima volta nella storia, la Ryder Cup. Domenica 26 novembre, a due mesi dal trionfo del team Europe nel terzo evento sportivo più importante al mondo, nella Città Eterna torna “Golf in Piazza”. Ultimo appuntamento della Road to Rome 2023, dalle ore 10:00 alle 17:00 a Viale delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, saranno allestite 13 postazioni di prova che permetteranno, a chiunque lo vorrà, di mettere in mostra le proprie abilità e scoprire la magia del golf. Un divertimento formato famiglia, tra sport, promozione, attività di animazione e musica. Un’iniziativa gratuita, per rendere sempre più accessibile una disciplina davvero per tutti, inclusiva e trasversale.

Dopo aver fatto registrare numeri record con la Ryder Cup, con un totale di 271.000 spettatori in sei giorni, di cui solamente tre di gara, Roma si prepara a tornare, per un giorno, la Capitale del golf. Viale delle Magnolie verrà trasformata, simbolicamente, in un “green”. Tra postazioni di prova per il gioco corto e lungo, e un mini-villaggio, comprensivo di infopoint, dove tutti coloro lo vorranno potranno chiedere informazioni su come e dove iniziare a giocare a golf a Roma e nel Lazio.

I Partner – L’evento “Golf in Piazza”, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e del Comitato Promotore Expo 2030 Roma. Il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. E il supporto di: DS Automobiles (Main Partner); Fideuram (Official Bank); Kappa (Official Technical Supplier); Rinascente; PosteAssicura (Official Supplier); S.Bernardo Spa (Official Water); Corriere dello Sport, Tuttosport (Media Partner); Infront Italy (Official Advisor).

