GR YARIS RALLY CUP al 43. Rally Città di Pistoia

L’annullamento del Rally Città di Modena ha costretto la direzione sportiva del Trofeo a modificare il proprio calendario, individuando, sentite le impressioni dei team, l’ultima prova della Coppa Rally di VI zona come sostituzione, consentendo alla sfida di proseguire il proprio cammino del 2022.

Roma. Modificato il calendario 2022 della GR Yaris Rally Cup. L’azione si è resa necessaria a seguito dell’annullamento del 42. Rally Città di Modena, penultima prova del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Al fine di assicurare l’equilibrio del Trofeo, strutturato su sei appuntamenti, la Direzione Sportiva ha individuato la gara in sostituzione, che sarà il 43. Rally Città di Pistoia, in programma per l’1 e 2 ottobre, quindi lo stesso ventaglio temporale del Rally a Modena.

La scelta, operata tra diverse gare che dovessero comunque essere in calendario previste entro la data dell’impegno finale del Trofeo, il Rally AC Como del 21-22 ottobre, è scaturita a seguito anche di un confronto con i Team che si sono detti tutti d’accordo nell’accettare la sfida proposta a Pistoia. Peraltro, la zona Toscana non è mai stata interessata dal calendario del Trofeo sia lo scorso anno e che in questa stagione.

Il Rally Città di Pistoia è una delle competizioni su strada più longeve non solo in Toscana ed ha sempre assicurato una solida organizzazione e percorsi di elevato livello tecnico, una tradizione che certamente verrà proseguita anche per l’edizione di quest’anno la quale, oltre ad una sfida su strada che si annuncia particolarmente interessante, essendo l’ultimo atto della Coppa rally di VI zona, tornerà a partire ed arrivare dal centro di Pistoia, occasione irrinunciabile per conferire ai trofeisti ed ai team occasione unica per la propria immagine.

Intervento di Tobia Cavallini, Team Principal di Toyota Gazoo Racing Italy: “L’annullamento del Rally Città di Modena, gara che già lo scorso anno fece parte con soddisfazione della GR Yaris Rally Cup, ci vede molto dispiaciuti e ci ha un po’ anche spiazzati. Ci siamo messi immediatamente al lavoro per assicurare la continuità della stagione, cercando di mantenere indicativamente la stessa data di Modena. Sulla base dei calendari, a seguito anche di un confronto con i Team, abbiamo ritenuto idoneo il Rally Città di Pistoia, sia geograficamente, che logisticamente, ma anche sotto l’aspetto tecnico-sportivo, avendo questa gara negli anni sempre consegnato agli archivi momenti di grande sport grazie anche ad una solida organizzazione. Abbiamo infine visionato anche il percorso, molto tecnico, per cui riteniamo di avere tutti gli elementi per proseguire al meglio il cammino del Trofeo”.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2022

5 – 7 maggio 106^ Targa Florio (vincitori Paperini-Fruini)

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba (vincitori Paperini-Fruini)

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale (vincitori Paperini-Fruini)

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia (vincitori Canzian-Prizzon)

01 – 02 ottobre 45. Rally Città di Pistoia

21 – 22 ottobre 41. Trofeo AC Como

Foto allegata: GOSSI-CARDINALI (foto M. Bettiol)

Com. Stam./foto