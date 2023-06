GR Yaris Rally Cup festeggia i due anni dal suo lancio

Al recente Rally d’Italia, in Sardegna, si sono ricordati i due anni dal lancio del progetto del Trofeo, con la consegna di un dipinto a JM Latvala, Team Principal di Toyota Gazoo Racing nel Campionato del Mondo Rally.

Roma – Fu un augurio sincero, ricco di stima e di affetto, quello che Jari Matti Latvala, Team principal di Toyota Gazoo Racing, fece due anni fa al progetto GR Yaris Rally Cup e lo fece proprio in occasione della presentazione al Rally d’Italia. Un augurio per poter tracciare una strada importante, per far capire anche la filosofia Toyota nel costruire le proprie auto, usando lo sport e le sue performance per creare vetture sempre migliori per l’uso quotidiano, la vera sfida.

Prima esperienza a livello mondiale di un Trofeo monomarca nei rallies per Toyota, tutto ruotava intorno alla GR Yaris che oggi, dopo due stagioni, è più che mai un riferimento nei rallies italiani, per quella fascia di piloti che vogliono liberare la propria voglia di sport, la voglia di sfide contro avversari, contro se stessi, contro il tempo.

Oggi, a due anni di distanza, in una sorta di “ritorno alle origini”, GR Yaris Rally Cup è stata celebrata proprio nel contesto del Rally d’Italia, ventesima edizione di una delle gare più avvincenti ed apprezzate del Campionato del Mondo. E’ stata celebrata con la consegna, proprio a Jari Matti Latvala, di un dipinto che ritrae i due simboli sportivi di Toyota, la Gr Yaris WRC e la GR Yaris versione “cup” con in evidenza l’assunto “Non just for sport” – “non soltanto per sport”, evidenziando che ogni anno l’impegno di Toyota è sempre più avanti per realizzare auto ancora migliori, che non gareggia solo per sport.

FOTO: La consegna del dipinto. Da sinistra, Luigi Lucà, AD di Toyota Motor Italia, Tom Fux Vice presidente di Toyota Motor Europe, Jari Matti Latvala, Mauro Caruccio, AD di Kinto e Mario La Femina, AD di Toyota Insurance.

