Palermo – La musica è arte, la musica è una successione di suoni, la musica è colore, la musica è vita, la musica è un pezzo di cuore… e lo sanno bene, dimostrandolo, i circa trenta vocalist che si sono esibiti al Teatro Jolly di Via D.co Costantino, nei giorni scorsi, dopo un lungo periodo di assenza dal palcoscenico a causa della pandemia, e presentati da una perfetta “padrona di casa”, ovvero Noemi Fiotti, Producer e Art Director dell’Accademy “Con Noi è Tutta Un’altra Musica”.

Dopo la sigla iniziale, Speechless, eseguita dal Coro di “Con Noi è Tutta un’Altra Musica”, la Fiotti presenta le giovanissime Roberta Gibilaro e Angela Martorana che interpretano Loca, quindi il DuoSimona Ricupero – Corinne Falzone eseguono Pezzo di cuore, seguiti da Catia Sala e Sonia Mineo che cantano Vulcano; è la volta di Alessia Gibilaro impegnata nell’esecuzione di Polaroid di Riccardo “RIKI” Marcuzzo, seguita da Riccardo Precania con la cover Lo sappiamo entrambi. Alla fine, Noemi Fiotti introduce Gianni Contino, patron del “Cantamare”, nota manifestazione canora nata nel 1978, quasi in sordina, in un albergo di Mondello, per trasferirsi poi a Palermo e in altre città e, oggi, tale spettacolo, dopo San Remo, Castrocaro, Saint Vincent e Festivalbar è un punto di riferimento per chi sogna di intraprendere una carriera artistico-musicale. Inoltre, il “Cantamare”, essendo gemellato col “Festival of Song New York”, diretto da Maria Romania Lindh, ai due vincitori (per inedito e cover) consegna i biglietti di andata e ritorno per esibirsi a New York. Lo spettacolo riprende con l’interpretazione di quattro note cover: You are the reason, Torna a casa, Non me lo so spiegare e Zero Passi eseguite, rispettivamente, da Ilenia Imbergamo con Ciccio Carta, Francesco Capizzi, Angela Martorana con Daniela Parrinello, Sonia Mineo con Alessia Gibilaro. E’ la volta, quindi, di Brigida Cacciatore, artista versatile, suona il violino e il pianoforte e, dotata di una splendida voce, ricorda quella di Whitney Houston; inoltre, ha preso parte ai programmi televisivi “Amici di Maria De Filippi” e “All Togheter Now-La Musica è cambiata”. Nel corso della serata, la Cacciatore, ha cantato accompagnata al piano dal marito, il Maestro Luca Pitteri, coach di fama nazionale, noto per aver preso parte ai programmi “Amici di Maria De Filippi”, “Io Canto”, “All Togheter Now”. Nella seconda parte dello show Elena Lena ha cantato Bleeding Love, seguita dalle cantautrici Flavia Bargione con Ashes, Catia Sala con Heart Attack e Dalila Zito con I Surrender. E’ la volta del Maestro Ignazio Pensovecchio, pioniere di una nuova forma artistica, chiamata “Profondismo Pittorico” che, coadiuvato dal giornalista Franco Verruso, ha donato due sue opere all’Art Director e Producer, Noemi Fiotti e alla cantante Brigida Cacciatore. Subito dopo ritornano gli artisti per eseguire altre cover: Roberta Gibilaro (House Party), Daniele Parrinello (Skin), Francesco Capizzi e Sonia Mineo (Bellyache), Dalila Zito e Riccardo Precania (La Prima Estate), Sonia Mineo (Unstoppable), Giovanni Montoro e Elena Lena (Raggaeton Lento), Dalila Zito e Corinne Falzone (L’Anima Vola), Giovanni Montoro (l’inedito Il Suo Pianeta), Catia Sala e Luke Gennaro (Dusk till Dawn), Flavia Bargione e Giovanni Montoro (Senorita), Simona Ricupero (Dieci), Angela Martorana (Bambola), Corinne Falzone (Rise Up), Ciccio Carta (Per te), Ilenia Imbergamo (Je me casse). La Dott.ssa Noemi Fiotti ha curato la Direzione Artistica, Giovanni Montoro la Regia, Direttore di Palco, Catia Sala, Assistente alla Regia Alejandro Giaconia, Assistente al Palco Flavia Bargione, Coach, Benny Giaconia, Assistenti Coach: Catia Sala, Ilenia Imbergamo e Dalila Zito. Corpo di Ballo: Cristina Ingrassia, Aurora Tamburo De Bella, Francesco Sciortino, Siria Bucceri, Floriana Bonura. Fotografo, Giuseppe Bellomare, Videomaker, Grafico, Stefania Schifano. Teatro Jolly: Rino (Regia Audio), Ciccio (Regia Luci), Mattia (Assistenza Palco). Ospite d’eccezione è stato il Maestro Riccardo Dalli Cardillo, noto pianista, compositore e arrangiatore di fama nazionale ed internazionale

