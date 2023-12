Grand Prix Qatar – Pizzolato conquista il bronzo ed entra nella top ten olimpica!

L’Azzurro torna ai suoi livelli con un totale di 380 kg ed entra nella ranking lis Miserendino rinuncia alla gara per infortunio.

Qatar. Nino Pizzolato è tornato! Al Grand Prix del Qatar, l’Azzurro conquista la medaglia di bronzo nel totale con 380 kg ed entra prepotentemente nella top ten della ranking list per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Azzurro, che ancora non era riuscito a conquistare un piazzamento dopo l’infortunio, si mostra sicuro in pedana e senza alcuna esitazione va a centrare l’obiettivo. Per lui 170 kg di strappo, sollevati al secondo tentativo, mentre nello slancio è la terza prova quella che gli dà il risultato migliore con 210 kg; 5° posto nella prima specialità, 4° posto nella seconda, ma il totale gli regala quel bronzo che lo proietta alle Olimpiadi di Parigi.

Niente da fare invece per Giulia Miserendino che ha rinunciato alla gara a causa del riacutizzarsi dell’infortunio che ha subito al Mondiale di settembre scorso.

Le dichiarazioni

Nino Pizzolato

Finalmente dopo oltre un anno di problemi alla schiena, siamo riusciti a portare a casa il primo risultato che ci inserisce nella ranking list olimpica. Sono molto contento, sicuramente questo è un grandissimo punto di partenza. Ora ci rimbocchiamo le maniche e da domani si ricomincia a testa bassa a lavorare in palestra perché non mi accontento. Ho grande fiducia in me, nella squadra e nel lavoro che stiamo facendo con il Direttore Tecnico: abbiamo margine di miglioramento. Grazie alle Fiamme Oro, il mio gruppo sportivo, che mi ha sempre supportato e grazie a tutte le persone che mi sono state accanto in questo periodo. Ci vediamo agli Assoluti tra qualche giorno e poi agli Europei di febbraio.

Sebastiano Corbu

Siamo venuti in Qatar per fare con Nino proprio questo tipo di gara e di risultato. Ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosina di più, ma non abbiamo voluto rischiare nulla. Era fondamentale entrare nella ranking olimpica. Lavorando così la qualifica non ce la tocca nessuno!

Com. Stam. + foto FIPE