Grande spettacolo a Palermo con il torneo Mediolanum Padel CUP 2024

Il padel firmato Banca Mediolanum sbarca nell’ “Isola dei Sogni” con un Open dedicato ai tesserati FITP dal Prize Money di 15mila euro, tra i più alti in Italia

Palermo – Il secondo torneo della grande avventura sportiva firmata Banca Mediolanum va in scena nell’ ‘Isola del Poeti’. Così la definì Giovanni Pascoli, che alla Sicilia regalò lo straordinario omaggio in versi fissando la sintesi di questa terra magica in una sola frase: “Io ero giunto dove giunge chi sogna”.

E il sogno – in questo caso sportivo – passa attraverso i campi di padel del Country Time Club di Palermo, elegante circolo a un passo dalla magnifica spiaggia di Mondello che, dal 27 maggio al 2 giugno, ospiterà il secondo appuntamento dell’anno con il Torneo Mediolanum Padel Cup, evento organizzato in partnership con American Express per l’intera durata del progetto. Il Mediolanum Padel Cup è un innovativo concept di evento sportivo nel quale, alla categoria Open riservata ai migliori giocatori tesserati FITP di livello nazionale e internazionale, si affianca la padel experience per la clientela di Banca Mediolanum, tra tornei dedicati, momenti di svago, socializzazione e divertimento.

Se l’ingresso ufficiale di Banca Mediolanum nel mondo della ‘racchetta corta’ era arrivato con Milano Premier Padel P1 2023 lo scorso dicembre – iniziativa inserita all’interno dei Mediolanum Sport Days, una capillare programmazione di attività sportive targate Banca Mediolanum – il battesimo sul campo da padel di Mediolanum Padel Cup è andato in scena al Venezia Padel Club di Venezia-Mestre, dove il torneo Open FITP con 15mila euro di Prize Money ha messo in campo complessivamente 160 atleti, dei quali 124 uomini e 36 donne, per 78 coppie complessive. A connotare il livello tecnico del torneo veneto del marzo scorso, la presenza di sette dei primi trenta giocatori italiani in semifinale, mentre nel femminile sono arrivate alle ‘semi’ otto giocatrici della Top 25 nazionale.

Un successo che ha confermato la relazione di Banca Mediolanum con il mondo dello sport e le discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, anche attraverso le sei tappe della Mediolanum Padel Cup, l’evento che percorre l’Italia da Nord a Sud con l’obiettivo di coinvolgere clienti, appassionati e agonisti. Dopo il felice esordio di pubblico e partecipazione di Venezia-Mestre, si gioca dunque nell’Isola dei Poeti a Palermo. Seguiranno poi gli appuntamenti di Bari, Roma, Ancona e Milano e come avvenuto per il torneo Open FITP veneto, anche questa volta i migliori giocatori si sfideranno per un Prize Money di 15mila euro, tra i più alti mai registrati nel nostro Paese.

IL TORNEO FITP “OPEN”: Quindicimila euro di Prize Money, una settimana di padel di altissimo livello – dal lunedì 27 a domenica 2 giugno – grazie a un torneo riservato ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel delle categorie femminile e maschile.

PADEL EXPERIENCE: È la navicella del padel ideata da Banca Mediolanum per la propria clientela e non solo, con la quale gli ospiti e coloro che vorranno essere parte dell’evento, attraverseranno una piccola galassia di appuntamenti sportivi, dall’agonismo alla didattica, fino al puro entertainment. E al calar della sera, alla carezza della fresca brezza marina si unirà la musica con DjSet, cocktail time e altri momenti di puro intrattenimento extra sportivo.

Il Torneo Corporate: Dal 31 maggio al 2 giugno i campi del Country Time club di Palermo ospiteranno il torneo corporate dedicato ai clienti e gli ospiti di Banca Mediolanum, protagonisti di un evento all’insegna della racchetta, del sorriso e dell’amicizia.

Dal 31 maggio al 2 giugno i campi del Country Time club di Palermo ospiteranno il torneo corporate dedicato ai clienti e gli ospiti di Banca Mediolanum, protagonisti di un evento all’insegna della racchetta, del sorriso e dell’amicizia. Football Legend: Nella giornata clou della Mediolanum Padel Cup, quando andranno in scena le finali, spazio alle Legend del pallone con Vincent Candela, Marco Amelia, Stefano Fiore e Simone Barone , a scendere in campo per la “Vip ProAm Exhibition”, un mini torneo dedicato alla community di Banca Mediolanum.

Nella giornata clou della Mediolanum Padel Cup, quando andranno in scena le finali, spazio alle Legend del pallone con , a scendere in campo per la “Vip ProAm Exhibition”, un mini torneo dedicato alla community di Banca Mediolanum. Clinic Top Coach: Il Top Coach Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale e voce tecnica di Sky Sport, oltre che protagonista nei quadri tecnici delle nostre nazionali di padel, scenderà in campo per dare vita a un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum.

Il Top Coach Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale e voce tecnica di Sky Sport, oltre che protagonista nei quadri tecnici delle nostre nazionali di padel, scenderà in campo per dare vita a un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum. Inclusive Padel: L’associazione Bionic People guidata da Alessandro Ossola, primatista italiano dei 60, 100 e 200 metri nelle gare di velocità e finalista alle Paralimpiadi di Tokyo, è impegnata da tempo nell’organizzazione di eventi inclusivi e di socializzazione nel mondo del padel, con il fine di trasformare le barriere in rampe di lancio per l’attività sportiva. Alessandro Ossola e altri membri dell’associazione Bionic People si esibiranno insieme agli ospiti di Banca Mediolanum in un match di padel inclusivo.

FONDAZIONE MEDIOLANUM EF. L’attenzione e la cura verso la NextGen è un obiettivo primario dello sport e in particolare degli sport di racchetta per trasmettere i migliori valori sportivi, etici ed educativi alle nuove generazioni. L’impegno verso il popolo dei bimbi è al centro della missione di Fondazione Mediolanum, nata nel 2001 e che dal 2005 concentra il proprio impegno per intervenire in aiuto dei più piccoli in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Le sei tappe del Torneo Mediolanum Padel Cup saranno anche un’occasione per sensibilizzare giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio Andare a Scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. A determinare l’abbandono non sono soltanto le difficoltà economiche, ma anche quelle emotive legate ai disturbi dell’apprendimento e alle esperienze didattiche e sociali sfavorevoli. Problemi acuiti dopo la pandemia.

Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2024, insieme a Fondazione L’Albero della Vita, CIAI e IL MANTO scs, con la raccolta fondi “Voglio andare a scuola” con l’obiettivo di aiutare, in tutta Italia, 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico. #voglioandareascuola www.fondazionemediolanum.it

Com. Stam. + foto