Grande successo per la finale di “Impiatto Forte” con Antonino Cannavacciuolo a Vicolungo The Style Outlets

Si è concluso ieri, mercoledì 21 settembre, a Vicolungo the Style Outlets – uno dei due centri gestiti in Italia da NEINVER, player leader nel settore degli outlet in Europa – il concorso social dedicato all’“impiattamento”promosso dal centro nelle scorse settimane.

A decretare il vincitore lo chef Antonino Cannavacciuolo che, con la sua proverbiale energia, ha conquistato tutti i presenti.

Grande entusiasmo nelle numerose persone arrivate per assistere al live show e per incontrare lo chef che si sono divertite a scattare foto, chiedere selfie e a scambiare quattro chiacchiere con il noto chef partenopeo.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet vede coinvolte molte attività, dalla selezione di gastronomia Smart gourmet alla caffetteria di alta qualità, dal servizio take away alla vendita di oggetti di design e prodotti gastronomici. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come, sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti tipici dello street food napoletano.

