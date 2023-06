Guido Pini dei Pata Talenti Azzurri FMI sul podio al Mugello nella Rookies Cup

Il fine settimana del 10-11 giugno ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati su due fronti nell’ambito della Velocità nazionale ed internazionale.

Al Mugello è andato in scena il Gran Premio d’Italia del Motomondiale ed il quarto appuntamento stagionale della Red Bull MotoGP Rookies Cup, mentre all’Autodromo dell’Umbria di Magione i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo nel secondo round del CIV Junior 2023.

Partendo dal weekend vissuto al Mugello, la Red Bull MotoGP Rookies Cup ha visto nuovamente Guido Pini salire sul podio. Esordiente quest’anno nel monomarca promosso da Red Bull, KTM e Dorna Sports che affianca nei principali round europei il Motomondiale, il Campione European Talent Cup in carica si è assicurato il terzo posto in Gara 2, riscattando l’amaro epilogo di una Gara 1 conclusasi anzitempo in seguito ad una scivolata sull’asfalto reso insidioso dalla pioggia. Per il Pata Talento Azzurro FMI si tratta del secondo podio stagionale dopo Le Mans, appropriandosi della nona posizione in campionato con 59 punti all’attivo.

Sempre nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, sfortunatamente Edoardo ‘Dodò’ Boggio è stato costretto al forfait. Dopo un promettente secondo crono siglato nell’inaugurale sessione di prove libere, una caduta nel corso del secondo turno e conseguente infortunio al pollice della mano destra l’ha costretto alla resa per il prosieguo del fine settimana.

Nel Mondiale Moto3 ha mostrato buone performance nelle prove Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech 3), il quale suo malgrado non ha potuto ripetersi in gara in seguito ad una caduta causata da un contatto provocato da un altro pilota. Wild card d’eccezione dell’evento, Luca Lunetta (MT Helmets-MSi KTM) ha fatto esperienza, portando a termine il Gran Premio d’Italia in diciannovesima posizione.

Passando a Magione, il secondo round del CIV Junior ha riaffermato il talento e potenziale dei giovani piloti coinvolti nel progetto. Nella MiniGP Italy Series OHVALE 190 Edoardo Savino (Leopard Academy) con un secondo ed un primo posto ha consolidato la propria leadership di campionato, favorito da un ruolino di marcia comprensivo di due vittorie ed altrettanti secondi posti nelle quattro gare finora disputate. Sesto e quarto nel weekend il vincitore della FIM MiniGP World Final 2022 Gabriel Fabio Vuono (Bonafini Race) in un classe dove si è distinta nelle posizioni che contano la tredicenne Elisabetta Monti (Angeluss Team), decima e sesta nelle due gare, confermando quanto di buono profuso in precedenza anche nel CIV PreMoto3.

Il secondo round della MiniGP Italy Series OHVALE 160 ha visto due Pata Talenti Azzurri FMI spartirsi le vittorie. Lorenzo Fino (Leopard Academy) si è imposto in Gara 1, classificandosi quarto in una Gara 2 vinta da Luca Rizzi (DPS Racing), a sua volta secondo nella prima manche. Dopo una sequenza di tre quarti posti, in Gara 2 Tomas Turetta (Fullmoto Squadra Corse) ha conquistato il primo podio stagionale classificandosi terzo. Punti importanti anche per Carmelo Greco (Bonafini Race), sesto ed ottavo, mentre Matteo Mancini (Team 74) al debutto nella OHVALE 160 continua il suo percorso di crescita con un dodicesimo ed un diciassettesimo posto.

In evidenza nella Coppa Italia Junior la quindicenne Josephine Bruno (Angeluss Team), due volte sul podio con il secondo ed il terzo posto nelle due gare, riaffermando il suo valore testimoniato dalla terza posizione di campionato ed un brillante inizio di stagione anche nel contesto del CIV PreMoto3.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Al Mugello avremmo potuto raccogliere tanto, ma a causa di alcune circostanze non siamo riusciti a portare a casa un bottino di risultati in linea con il potenziale dei nostri piloti. Nella Rookies Cup la prima sessione di prove libere aveva visto Pini e Boggio concludere ai primi due posti, ma sfortunatamente nel secondo turno, in seguito ad una caduta, Dodò è stato costretto alla resa per un infortunio al pollice destro. Peccato perché di un bel risultato ne aveva proprio bisogno, in quanto non è stato particolarmente fortunato in questo inizio di stagione con una serie di infortuni ravvicinati. Parlando di Pini, siamo certamente soddisfatti del podio di Gara 2, mentre nella prima gara, proprio quando tutto stava funzionando tutto al meglio, è scivolato, tradito come la stragrande maggioranza dei piloti dalle condizioni di pista bagnata. Nel Mondiale Moto3 Filippo Farioli era partito benissimo con un settimo tempo in prova, poi ha vissuto un weekend in salita per una serie di problemi. In gara stava recuperando, almeno fino ad una caduta provocata da un altro pilota. Di positivo resta il fatto che non si sia fatto male, in quanto alla Arrabbiata 2 cadere ad altissima velocità non per proprio colpe avrebbe potuto comportare delle serie conseguenze. Luca Lunetta altresì ha vissuto un’esperienza da wild card a 360°: nonostante svariate criticità che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio è riuscito a portare a termine la gara. Da parte nostra siamo pienamente consapevoli delle sue potenzialità, così come degli altri piloti già menzionati. Siamo estremamente convinti che nel prosieguo della stagione possono darci grandi soddisfazioni. Passando al secondo round del CIV Junior, i Talenti Azzurri ci hanno regalato emozioni e risultati. Nella 160 Luca Rizzi e Lorenzo Fino si sono assicurati una vittoria a testa mentre nella 190, con un primo ed un secondo posto, Edoardo Savino ha consolidato la sua leadership di campionato. Gabriel Fabio Vuono ha vissuto un weekend all’inseguimento, mai facile a Magione proprio per il layout della pista. Positivo inoltre il fatto che Tomas Turetta sia riuscito a conquistare il suo primo podio, così come Carmelo Greco ha messo in mostra dei miglioramenti lottando nel secondo gruppetto, mentre al debutto Matteo Mancini sta facendo esperienza e ci sono i giusti presupposti perché possa incidere nella seconda parte di stagione. A Magione abbiamo inoltre assistito ad un grande spettacolo generato dalle due ragazze coinvolte nel progetto. Elisabetta Monti, dopo aver superato l’esame di terza media, si è presentata in pista soltanto a partire dal secondo turno di qualifiche ufficiali, ma con una grinta pazzesca ha portato a termine le due gare della OHVALE 190 al sesto e decimo posto. Benissimo anche Josephine Bruno nella Coppa Italia Junior con il secondo posto di Gara 1, classificandosi terza nella seconda dopo esser rimasta in testa fino all’ultimo giro. Betty e Joy sono entrate a far parte quest’anno del nostro gruppo di lavoro con lo spirito giusto e di questo, insieme ad Angeluss, possiamo ritenerci davvero entusiasti!“.

Per i Pata Talenti Azzurri FMI il weekend del 17-18 giugno riserva l’impegno nel terzo appuntamento stagionale del CIV 2023 all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

Com. Stam. Federmoto