Hempel World Cup Allianz Regatta 2022: Argento e Bronzo per Boschetti e Pianosi, il kite chiude in bellezza

Giornata conclusiva in Olanda per la tappa di Coppa del Mondo dell’Allianz Reegatta 2022. La Formula Kite regala agli italiani Boschetti e Pianosi il secondo e il terzo posto.

Le ragazze confermano invece le posizioni di ieri, con Tomasoni che risale di una posizione concludendo all’ottavo posto.

Per seguire la Hempel World Cup Allianz Regatta 2022:

https://allianzregatta.org/

FORMULA KITE MASCHILE

Classifica finale:

1° Benoit (FRA)

2° Boschetti (ITA)

3° Pianosi (ITA)

Gli altri italiani in gara:

6° Brasili (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Lorenzo Boschetti: “Oggi giornata stressante a livello mentale, entrando come secondo avevo praticamente solo che da perdere. I ragazzi erano tutti molto forti e io ho ancora qualche problema alla gamba. Sono partito non benissimo, poi sono riuscito a passare primo fino all’ultimo quando Benoit mi ha superato vincendo la regata. Sono molto soddisfatto per quanto fatto fin qui, gli allenamenti stanno pagando.”

Riccardo Pianosi: “Purtroppo non sono riuscito ad incidere in questa ultima fase. Oggi qualche problema all’inizio e ho sofferto nella prima prova, poi nella seconda ho cercato di riordinare le idee e sono riuscito a passare in finale dove ho finito terzo. Una buona settimana comunque.”

Alessio Brasili: “Oggi giornata con buon vento intorno ai 15 nodi. Purtroppo nella prima prova in partenza sono rimasto chiuso e sono dovuto sfilare dietro a tutti concludendo come quarto. Nella seconda prova invece sono riuscito nella mia strategia e sono arrivato primo. La somma dei punti, per uno solo, mi ha penalizzato e non mi ha permesso di accedere alla finale. Ho recuperato due posizioni e sono soddisfatto della giornata e dalla settimana.”

FORMULA KITE FEMMINILE

Quattordici prove che producono la seguente classifica:

1° Lammerts (NED)

2° Pulido Borrell (ESP)

3° Zukerman (ISR)

Le italiane in gara:

8° Tomasoni (ITA)

11° Pescetto (ITA)

12° Laporte (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Il Tecnico FIV Simone Vannucci (maschile e femminile): “Ottima giornata peer i colori azzurri: nel kite maschile abbiamo chiuso con una doppietta sul podio: Boschetti secondo e Pianosi terzo, con una bellissima semifinale di Brasili che ha sfiorato l’impresa. Per le ragazze invece nulla da fare, si confermano praticamente le posizioni in classifica prima delle Medal Series. Stiamo lavorando bene e tutti i ragazzi stanno crescendo. C’è ovviamente chi è più davanti e può già raccogliere i frutti, le ragazze hanno un percorso più lungo da compiere ma stanno facendo del loro meglio.”

Elenco completo degli italiani in gara: Team Performance (A, B, C), Sviluppo & Under e presenze a titolo personale

470 MISTO

Elena Berta (Aeronautica Militare) – Jacopo Izzo* (RCC Tevere Remo)

Andrea Totis* (LNI Mandello) – Alice Linussi* (SV Barcola Grignano)

Tecnico FIV presente: Gabrio Zandonà

Presenze a titolo personale:

Benedetta Di Salle* (Marina Militare) – Bruno Festo* (LNI Mandello del Lario)

49er

Marco Anessi* (AN Sebina) – Edoardo Gamba* (FV Malcesine)

Uberto Crivelli Visconti* (Marina Militare) – Giulio Calabrò (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari) – Leonardo Chistè (Aeronautica Militare)

Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni

49erFX

Jana Germani (Sirena Trieste) – Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine)

Carlotta Omari (Fiamme Gialle) – Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Alexandra Stalder (CV Torbole) – Silvia Speri (Marina Militare)

Tecnico FIV presente: Gianfranco Sibello

Presenze a titolo personale:

Sofia Giunchiglia (CV Sferracavallo) – Giulia Schio (CV Sferracavallo)

Arianna Passamonti* (Nauticlub Castelfusano) – Giulia Fava* (AV Civitavecchia)

FORMULA KITE MASCHILE

Lorenzo Boschetti (CC Aniene)

Alessio Brasili (CV Fiumicino)

Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

FORMULA KITE FEMMINILE

Tiana Laporte* (Chia WC)

Maggie Pescetto (YC Italiano)

Sofia Tomasoni* (WC Cagliari)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

ILCA 6

Chiara Benini Floriani (Fiamme Gialle)

Giorgia Della Valle* (CV Torbole)

Silvia Zennaro ((Fiamme Gialle)

Tecnico FIV presente: Egon Vigna

Presenze a titolo personale:

Carolina Albano* (Fiamme Gialle)

Federica Cattarozzi (CV Torbole)

Alisè Santorum (Fraglia Vela Riva)

Sara Savelli (Fraglia Vela Riva)

*Atleti Sviluppo & Under

Com. Stam./foto