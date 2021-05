L’evento si terrà venerdì, 21 maggio 2021, alle 10.00, sulla piattaforma Teams. Fra gli ospiti anche Antonio Naddeo, presidente dell’Aran e Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministro della pubblica amministrazione Per seguire il dibattito collegarsi al sito: www.unadis.it http://www.unadis.it/la-selezione-della-dirigenza-pubblica-assemblea-unadis-del-21-maggio-2021/

ROMA – “La selezione della dirigenza pubblica” è il tema scelto dal sindacato Unadis, l’unione nazionale dei dirigenti dello Stato, che si confronterà con la politica per lavorare insieme al disegno della pubblica amministrazione del terzo millennio, capace di organizzare e gestire il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). All’evento, in programma venerdì, 21 maggio, dalle ore 10, sulla piattaforma Teams, parteciperanno il ministro degli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il capo di gabinetto del ministro della pubblica amministrazione, Marcella Panucci, il presidente dell’Aran, l’agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo e il segretario generale Unadis, Barbara Casagrande. Il dibattito sarà moderato dal direttore dell’agenzia di stampa Adnkronos, Gian Marco Chiocci.

“La ripresa economica e sociale dell’Italia post-pandemia – afferma Casagrande – ha bisogno di essere guidata da una pubblica amministrazione efficiente, moderna, digitale e sostenibile in cui operano persone preparate e motivate. Per questo al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza c’è la riforma della PA”. Per Unadis, il sindacato che iscrive dirigenti della Funzioni Centrali (presidenza del consiglio dei ministri, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), c’è bisogno di valorizzare maggiormente i dirigenti in servizio e di rivedere i metodi di selezione del personale e soprattutto dei manager pubblici. Questi, secondo il sindacato dovranno essere “consapevoli del proprio ruolo, preparati a riconoscere e valorizzare il lavoro di tutte le altre professionalità all’interno dell’amministrazione, con adeguate capacità manageriali e competenze trasversali, oltre che digitali e tecniche, dotati di autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, anche strumentali e finanziarie”. Tanti sono i progetti destinati a tutto il territorio nazionale e, soprattutto, a quelle regioni in cui lo Stato deve far sentire di più la sua presenza. Unadis ritiene che la sfida del PNRR potrà essere superata solo con una leale collaborazione tra i vari livelli di governo e con un rapporto di fiducia tra i cittadini e il pubblico impiego. Comuni e Regioni dovranno saper dialogare con lo Stato Centrale: “ad essere determinante – aggiunge il segretario generale Unadis – non sarà soltanto la quantità delle risorse destinate ai territori, ma anche l’innovazione con cui saranno organizzate e gestite”. Durante l’evento verranno illustrate alcune proposte del sindacato e della politica: per una PA rigenerata, in grado di affrontare al meglio le sfide di sviluppo sostenibile del prossimo futuro.

