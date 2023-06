I Pata Talenti Azzurri FMI monopolizzano la scena nel CIV PreMoto3 a Vallelunga

Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità svoltosi all’Autodromo ‘Piero Taruffi’ di Vallelunga ha riproposto i giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI nell’élite della classe PreMoto3.

Per tutto il fine settimana, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno primeggiato nella categoria per eccellenza riservata ai giovani talenti, lasciando l’Autodromo capitolino nelle posizioni che contano della classifica.

L’indiscusso mattatore del weekend risponde al nome di Edoardo ‘Edos’ Liguori (Team Pasini Racing 2WheelsPoliTo), vincitore di entrambe le gare e sempre più capo-classifica di campionato a quota 131 punti. Sale al secondo posto nella generale Gabriel Tesini (AC Racing Team Brevo), terzo e secondo nelle due gare di Vallelunga, confermando a pieno merito e titolo la sua crescita rispetto alla passata stagione.

In evidenza anche due giovani esordienti quest’anno nel CIV PreMoto3. Quarto in Gara 1, l’indomani Cristian Borrelli (BucciMoto Factory) con il terzo posto ha completato un podio tutto Pata Talenti Azzurri FMI preceduto dai soli Liguori e Tesini. Conferme ad alti livelli anche per Gionata Barbagallo (Team Pasini Racing 2WheelsPoliTo), quinto e sesto ritrovandosi ora, da rookie, quarto in campionato. La trasferta di Vallelunga altresì ha riservato due settimi posti a Matteo Gabarrini (Team Pasini Racing 2WheelsPoliTo) mentre il Campione in carica Leonardo Zanni (M&M Technical Team), in seguito ad una caduta nel corso del turno di prove libere svoltosi venerdì mattina, complice un infortunio alla caviglia è stato costretto al forfait.

Sempre nel contesto del CIV PreMoto3, continuano a metter in mostra talento e velocità le due giovani motocicliste entrate quest’anno a far parte del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI. Elisabetta Monti (AC Racing Team Brevo) ha ottenuto due piazzamenti in zona punti con il nono ed il tredicesimo posto nelle due gare, mentre Josephine Bruno (Angeluss RG Team) ha concluso quattordicesima e sedicesima.

Nel medesimo fine settimana al Sachsenring si è svolto il settimo round del Mondiale Moto3 2023 con Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech 3), all’esordio quest’anno nella serie iridata, classificatosi ventunesimo in gara e con il pensiero già rivolto ad Assen, ultimo appuntamento antecedente la pausa estiva del Motomondiale.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Sfortunatamente il weekend di Vallelunga è iniziato nel peggiore dei modi con la caduta di Leonardo Zanni che si è nuovamente infortunato alla caviglia ed ha dovuto dare forfait. La buona notizia è che dovrebbe riuscire a correre a Portimao tra due settimane nella European Talent Cup, pertanto si tratta di un infortunio meno grave rispetto al precedente. Nel prosieguo del fine settimana i nostri Talenti Azzurri sono stati davvero “super” nella classe PreMoto3. Conquistando una doppietta, Edos Liguori ha messo in mostra la sua maturità e la voglia di vincere il titolo a tutti i costi. Ottimo anche Gabriel Tesini con due podi, ma anche i debuttanti hanno compiuto un lavoro superlativo. Cristian Borrelli in Gara 2 è salito sul podio con un giro veloce da record, mentre Gionata Barbagallo, dopo una brutta partenza in Gara 1, si è rifatto l’indomani giocandosi la top-3. Entrambi hanno dimostrato che, sebbene sia per loro il primo anno in PreMoto3, possono lottare per vincere le gare. Per quanto concerne le nostre due ragazze, Elisabetta Monti ha concluso nei primi 10 con dei crono importanti: girare in 49″5 a Vallelunga non è affatto male. Josephine Bruno ha rincorso un po’ vivendo un weekend in salita, ma ci sta dopo aver disputato delle gare dove ha dato prova di tutto il suo valore ed innegabili capacità di guida“.

Questo fine settimana tre Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati al TT Circuit Assen: Filippo Farioli nel Mondiale Moto3, Edoardo Boggio e Guido Pini nel quinto appuntamento stagionale della Red Bull MotoGP Rookies Cup.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI