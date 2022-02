I Pata Talenti Azzurri FMI Motocross in evidenza a Matterley Basin

L’impianto britannico di Matterley Basin ha ospitato l’appuntamento inaugurale del Mondiale Motocross 2022 con i Pata Talenti Azzurri FMI in evidenza.

I giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono messi in mostra sul piano delle performance espresse, ottenendo in diversi casi dei risultati di prestigio in questo primo impegno al di fuori dei confini italiani della stagione.

Nel round d’apertura dell’Europeo Motocross 125cc il quindicenne Ferruccio Zanchi (MJC Yamaha Official EMX125 Team) ha dato seguito a quanto di buono mostrato agli Internazionali d’Italia assicurandosi una perentoria vittoria in Gara 1. Alla manche del sabato, l’indomani è seguita una rovinosa caduta in Gara 2 quando si ritrovava in quinta posizione, scivolando così all’ottavo posto nella classifica finale dell’evento. Sempre nell’EMX125, Nicola Salvini (JK Racing Yamaha) ha concluso tredicesimo Gara 2 dopo l’uscita di scena nella prima manche.

La trasferta oltremanica prevista dal calendario del Mondiale Motocross MX2 ha nuovamente proiettato nelle posizioni che contano Andrea Adamo (SM Action Racing Team YUASA Battery GASGAS). Il diciottenne Pata Talento Azzurro FMI, alla sua seconda stagione completa nella serie iridata, ha confermato la sua crescita esponenziale sabato con un più che convincente sesto posto nella manche di qualifica. Nelle due gare, Adamo ha concluso al nono ed undicesimo posto, ottenendo la decima posizione finale del Gran Premio di Matterley Basin.

Posticipato altresì il debutto in MX2 per Andrea Bonacorsi. Convocato dal Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team per sostituire l’infortunato Thibault Benistant, l’atteso protagonista dell’Europeo EMX250 è stato costretto alla resa in seguito una caduta registratasi nel corso delle prove cronometrate dopo aver spiccato un rimarchevole settimo crono nelle libere. Tra i Pata Talenti Azzurri FMI da segnalare l’assenza nella top class MXGP di Nicholas Lapucci, fuori gioco per recuperare appieno dall’infortunio alla spalla rimediata nelle scorse settimane, prossimo tuttavia al rientro per il Gran Premio della Lombardia in agenda tra pochi giorni a Mantova.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Nell’Europeo 125cc Ferruccio Zanchi ha dimostrato di avere un’ottima velocità con la conquista della pole e di Gara 1, affrontando con intelligenza la prima manche. Sfortunatamente nella seconda un errore gli è costato caro, vanificando un potenziale podio dell’evento. Siamo in ogni caso soddisfatti perché ha confermato che la velocità non gli manca affatto. Per Nicola Salvini è stato un weekend in salita, soprattutto in Gara 1 a causa di una serie di contatti che lo hanno costretto al ritiro, mentre nella seconda ha rimontato fino al tredicesimo posto. Parlando del Mondiale MX2, Andrea Adamo ha disputato un buon weekend, con tutto il potenziale per classificarsi nei primi 10 in entrambe le manche. Da parte sua c’è la convinzione di poter lottare per posizioni importanti e questo ci fa ben sperare per il futuro. Peccato per il mancato esordio di Andrea Bonacorsi, ma tutti gli esami hanno fortunatamente escluso complicazioni e sarà al via della prima prova dell’Europeo 250cc a Mantova“.

Andrea Adamo in azione a Matterley Basin (Ph. SM Action Racing Team YUASA Battery)

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Motocross MXGP, MX2 e Femminile oltre che nell’Europeo EMX250 torneranno in azione il 5-6 marzo prossimi a Mantova, mentre i piloti al via dell’Europeo EMX125 affronteranno il secondo appuntamento stagionale nel weekend del 9-10 aprile a Pietramurata di Dro.

Com. Stam./foto