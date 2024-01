Ieri pomeriggio all’esame del Consiglio comunale l’esternalizzazione della riscossione del canone unico

La delibera accantonata per approfondimenti. Spazio anche alle comunicazioni Marsala. Nella seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio l’Assemblea di Palazzo VII Aprile, presieduta prima da Enzo Sturiano e successivamente da Eleonora Milazzo,

ha dapprima prelevato e poi discusso la delibera inerente l’esternalizzazione mediante affidamento in concessione della riscossione volontaria o coattiva del canone unico che riguarda i cosiddetti piccoli tributi ovvero la tassa sull’occupazione di suolo pubblico, quella sulle installazioni pubbliche e l’affissione dei manifesti.

Il Consiglio comunale dopo una attenta discussione nella quale sono intervenuti i consiglieri Nicola Fici e Leo Orlando nonchè il Direttore di Ragioneria Filippo Angileri, ieri anche segretario di seduta, ha deciso di rinviare la votazione sull’argomento perchè esso possa essere “approfondito” nelle commissioni di pertinenza. Preliminarmente alla discussione di questa delibera il Presidente Sturiano aveva dato spazio alle comunicazioni. La consigliera Elia Martinico ha posto l’attenzione sulla sostituzione dei semafori lungo la Statale Marsala-Mazara dopo un anno e mezzo; Rino Passalacqua ha chiesto notizie sugli accertamenti statici del lungomare nel tratto Capo Boeo – Baglio Anselmi; Mario Rodriquez ha lamentato la mancanza d’interventi per la messa in sicurezza della via Vecchia Mazara; Gaspare Galfano ha rappresentato la difficoltà per ilconferimento dei rifiuti da parte della marineria mentre Leo Orlando fra le altre cose ha lamentato il posizionamento dei nuovi arredi urbani sul lungomare. Ancora, Lele Pugliese si è complimentato con l’Amministrazione per l’inaugurazione del Museo “Paolo Borsellino”; Flavio Coppola ha evidenziato la pericolosità della pista ciclabile e quella del palo della luce nella zona del passaggio a livello di via Roma. Per ultimi nel corso delle comunicazioni hanno preso la parola anche Massimo Fernandez che ha chiesto quali prodotti ha utilizzato la ditta che ha realizzato la pista ciclabile visto che la vernice in molti tratti è “scomparsa” con le prime piogge, Rosanna Genna che ha ribadito che non è stato fatto nessun intervento per la via Vecchia Mazara e il parcheggio di via G.A. Omodei è diventato terra di conquista di parcheggiatori abusivi e Gabriele Di Pietra ha chiesto lumi su una diffida da parte della Soprintendenza per rimuovere la vernice utilizzata al Teatro comunale. Su gran parte delle comunicazioni ha ridabito l’Assessore Giacmo Tumbarello presente in aula assieme alla Vice Sindaco, Valentina Piraino.

Tumbarello ha sottolineato che sulle questioni del Lungomare Boeo e della via Vecchia Mazara l’Amministrazione ha già avviato l’iter rispettivamente per il consolidamento e la manutenzione straordinaria. Ha anche precisato che a giorni prenderà il via la pulizia delle cunette. Sempre l’Assessore ha fatto presente che sia adopererà per la rimozione del palo della luce vicino al passaggio a livello di via Roma, che è d’accordo sulle discrasie in merito al nuovo arredo urbano sul lungomare e che interverrà in merito e che si adopererà per la riattivazione dei contenitori per i rifiuti della marineria.

Il Consiglio comunale di Marsala tornerà in aula il prossimo 31 gennaio.

E’ possibile rivederee riascoltare la seduta collegandosi con il link https://www.youtube.com/watch?v=pF7QIndybl0.

Com. Stam.