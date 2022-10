Ieri riunione tra Utilitalia, RAP e McDonald’s per avviare un percorso virtuoso e favorire le pratiche di riciclo presso tutti i locali della catena di fast-food

Si è tenuto ieri pomeriggio in video Call una riunione tra Utilitalia ( Federazione Nazionale delle Aziende Pubbliche che operano nei settori pubblici), McDonald’s Italia e la RAP che gestisce il servizio Pubblico di Igiene ambientale a Palermo per avviare, su tutto il circuito locale della catena di ristorazione, la Raccolta Differenziata.

L’incontro indetto da Luca Mariotto, direttore del settore Ambiente di Utilitalia, punta, come già è avvenuto in altre realtà italiane, ad avviare, a seguito di un accordo firmato nel giugno 2021 a livello nazionale tra Utilitalia , FISE Assoambiente e Mcdonald’s, azioni che portino a favorire le pratiche di riciclo da parte della collettività, nonché, per quanto possibile avviare l’eliminazione di imballaggi monouso in polistirene sostituendo gli stessi con materiale che provenga da fonti rinnovabili e riciclate.

Alla riunione, dove nello specifico erano presenti per RAP , il dirigente tecnico dell’area ambientale, il responsabile di Milano della sostenibilità ed il referente della Raccolta Differenziata di MCDonald’s ITALIA, si è identificato un percorso che nel giro di qualche settimana porterà la raccolta differenziata anche in quei fast food non ricadenti in area porta a porta. Ad esempio, quello che ricade su viale Regione Siciliana dove l’enorme quantità di rifiuti non selezionati e conferiti nei cassonetti, ad oggi, ha causato un riempimento non ordinario delle postazioni dei contenitori, impedendo all’utenza domestica di conferire.

“L’Azienda Rap- spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso – nonostante alcune di queste attività commerciali e di ristorazione non ricadano in area porta a porta, è pronta ad avviare, secondo un calendario dedicato, la raccolta differenziata all’interno delle strutture consegnando le attrezzature idonee per una raccolta delle frazioni selezionate. Si punta così a due obiettivi: Formare il cittadino verso la sostenibilità ambientale nell’ambito di un futuro di economia circolare e riuscire a rendere le aree circostanti le attività commerciali più decorose possibili”.

Martedì 11 ottobre tutte le parti coinvolte dall’iniziativa si incontreranno presso la sede di Mcdonald’s di viale Regione Siciliana / Via Uditore per avviare il progetto.

