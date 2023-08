Il 10 Settembre torna la Caccia al Tesoro Fotografica LIFE

Il 10 Settembre si svolgerà a Sciacca la settima Caccia al Tesoro Fotografica del progetto LIFE in memoria del fotografo saccense Fabrizio Piro, prematuramente scomparso.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 17 presso l’Atrio Superiore del Comune di Sciacca. Il campo di gara e il tema di quest’anno saranno resi noti all’avvio della manifestazione.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Sciacca ed è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale L’AltraSciacca e relativo fotoclub, dagli amici e familiari di Fabrizio Piro e dalla community instagram Igers Agrigento.

Sono già aperte le iscrizioni. Partecipare è semplice. Di seguito il regolamento

7^ CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA LIFE

Memorial Fabrizio Piro

Regolamento

La caccia al tesoro fotografica oltre ad essere un momento di svago e di condivisione, vuole essere uno strumento di conoscenza del territorio e delle peculiarità artistiche, paesaggistiche e culturali della città di Sciacca.

Art.1

Il gioco consiste nel trovare e fotografare n°10 obiettivi nel percorso che si snoderà tra le vie della città, presenti in una lista che verrà consegnata ad ogni squadra al momento della partenza.

Art.2

Oltre ai suddetti 10 obiettivi sarà previsto un “Obiettivo Instagram”. Quest’ultimo dovrà essere effettuato con lo smartphone e pubblicato sul profilo (non privato) di un componente della squadra. Requisito necessario per partecipare, quindi, è che un componente della squadra abbia un account sul suddetto social.

Art.3

Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone. Ogni concorrente può essere iscritto in una sola squadra. E’ previsto un numero massimo di 20 squadre. La quota di partecipazione è di 5 euro a squadra.

Art.4

La partecipazione è aperta a tutti, anche ai minorenni in possesso dell’autorizzazione scritta di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere presentata, con allegata la fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci, al momento del check-in alla partenza. La mancata presentazione escluderà dal gioco il concorrente.

Art.5

La manifestazione avrà luogo domenica 10 Settembre 2023 con partenza presso l’Atrio Superiore del Comune di Sciacca. In caso di pioggia, altre avverse situazioni e/o esigenze organizzative la manifestazione sarà rimandata ad altra data che sarà prontamente comunicata attraverso tutti i canali dell’associazione.

Art.6

Le squadre dovranno presentarsi sul luogo della partenza dalle ore 17,00 alle ore 17,30 presso la nostra postazione per il check-in. La partenza, invece, è prevista alle 17:45. Il caposquadra, incaricato di rappresentare la squadra nei confronti dell’organizzazione, adempie tutte le formalità per l’iscrizione versando anche la quota di iscrizione (al fine di facilitare le operazioni di check-in si chiede di presentare la quota esatta) , interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la propria firma la veridicità dei dati e dei documenti prodotti e risponde del comportamento dei componenti della propria squadra.

Art.7

Per una migliore organizzazione della manifestazione si invita ad effettuare l’iscrizione entro il 7 Settembre scaricando il modulo dal sito www.laltrasciacca.it e inviandolo al seguente indirizzo laltrasciaccafoto@gmail.com.

Nel caso in cui ci fossero ancora posti disponibili, l’iscrizione della squadra potrà avvenire il giorno stesso della manifestazione, entro le 17,30, presso la postazione di check-in.

Art.8

I partecipanti all’evento, regolarmente iscritti, riceveranno il kit gara contenente mappa, indizi e gadgets.

Art.9

Ad ogni squadra verrà consegnato un numero che insieme al nome identificherà la squadra per tutta la durata della gara.

Art.10

Ogni squadra dovrà utilizzare una sola macchina fotografica digitale (reflex, compatta, tablet, cellulare) collegabile al PC tramite cavetto (che dovrà essere fornito allo staff insieme al dispositivo) o chiavetta USB. Non saranno accettati rullini.

Art.11

Una volta terminati tutti gli obiettivi o comunque entro le ore 19,00 ogni squadra dovrà tornare presso la postazione LIFE per il check degli elaborati. Verrà segnata l’ora di arrivo della squadra con una foto scattata dagli organizzatori. Non saranno accettate le foto delle squadre che non si saranno fatte fotografare entro le 19,00.

Art.12

Ogni squadra potrà presentare una sola foto per obiettivo avendo cura di selezionarle prima di presentarsi presso una delle postazioni messa a disposizione dell’organizzazione nella postazione.

Art.13

Al termine della gara sarà premiata la squadra che consegnerà per prima la lista completa all’arrivo. Nel caso in cui nessuna squadra dovesse completare la lista esatta, sarà premiata la squadra che avrà fotografato il maggior numero di obiettivi nel minor tempo.

L’organizzazione si riserva la possibilità di premiare più squadre in ordine di arrivo.

Nei giorni successivi una giuria, composta da esperti del settore, valuterà gli elaborati e verranno assegnati i seguenti premi:

la squadra che effettuerà nel complesso le foto più belle

la foto a tema più bella, premio “Life”

contributo relativo all’indizio instragram più originale

Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art.14

Al fine di garantire a tutti le stesse condizioni il percorso della caccia a tesoro dovrà essere effettuato a piedi. Non saranno ammessi mezzi di trasporto (scooter, auto, biciclette, bus).

Art.15

Le foto a immagini o schermi di PC o cellulari di ogni genere che ritraggono un obiettivo non saranno considerate valide. Sono invece accettate foto a libri e/o giornali.

Art.16

Attraverso la partecipazione alla caccia al tesoro gli utenti garantiscono che le foto sono originali che non violino il diritto di autore o altri diritti connessi, ne autorizzano la pubblicazione sul sito e su tutti i mezzi di comunicazione usati sia per pubblicizzare l’evento che per l’esposizione in mostra.

Eventuale materiale audio-fotovisivo è a disposizione gratuitamente e “a prescindere” dell’Organizzazione che potrà utilizzarlo a fini propagandistici, illustrativi ed esplicativi sull’attività goliardica dell’iniziativa con pubblicazione su Social Network e non solo. Con la sottoscrizione del Regolamento il Capitano della Squadra autorizza l’Organizzazione all’uso di tale materiale.

Art. 17

In caso di foto che ritraggono terze persone, è necessario far compilare al soggetto della foto la liberatoria , il cui prestampato sarà fornito ad ogni squadra insieme al kit . La liberatoria non è richiesta in caso di scatti che siano giustificati dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Art.18

L’organizzazione si riserva il diritto di non pubblicare foto che risultino offensive, volgari, diffamatorie, ecc

Art.19

I promotori dell’iniziativa si sollevano dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione all’attività e per qualsiasi danno subisse la propria persona o si arrecasse a terzi nello svolgimento dell’attività stessa.

Art.20

La partecipazione comporta l’accettazione di ogni partecipante del regolamento senza alcuna riserva.I partecipanti alla “7^ Caccia Al Tesoro Fotografica Life Memorial Fabrizio Piro”, all’atto di iscrizione alla gara, dovranno autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui al presente regolamento, mediante apposita dichiarazione già contenuta nel modulo di iscrizione.

