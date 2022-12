Il 18 dicembre a Erice l’Open Day del Liceo della Comunicazione e della Cultura Enogastronomica dell’Istituto ‘Florio’

Si terrà domenica 18 dicembre alle ore 16 a Palazzo Sales, a Erice Centro Storico, l’Open Day per la presentazione dell’offerta formativa del Liceo della Comunicazione e della Cultura Enogastronomica dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice.

Diversi i momenti in programma per presentare la scuola impegnata anche in un’azione di recupero della tradizione gastronomica ericina ad opera dei giovani studenti dell’Istituto che nel Borgo antico ha la sua sede storica a Palazzo Sales e che fruisce anche dell’ex Convento San Carlo, e dei locali dell’ex Hotel Igea, come convitto: un laboratorio sensoriale del gusto incentrato sui dolci conventuali della tradizione ericina, oltre alla presentazione dell’offerta formativa, con visita della scuola e dei laboratori e la successiva visita delle sedi convittuali; per l’occasione sarà presentata inoltre una mostra fotografica dal titolo “Arte e cibo: dal museo al piatto”. Infine una sorpresa sarà riservata ai genitori che vorranno recarsi nella stessa serata al teatro Gebel Hamed, in quanto gli studenti parteciperanno allo spettacolo “Albume di Famiglia” con una piccola inserzione a loro dedicata.“Ci ritroviamo a fine 2222 – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per presentare le opportunità formative del nostro Istituto e accompagnare i giovani studenti in una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini. L’incontro proposto intende far conoscere quali siano gli aspetti peculiari dell’indirizzo liceale inserito nel piano della formazione offerta dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ che punta su tutti i linguaggi e codici comunicativi nella narrazione del cibo”.