Il dottor Andrea Giacalone, 56 anni, sposato con due figli, laureato in Economia e Commercio, abilitato per la professione nei Comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti, che iniziato la sua carriera negli anni ’90 in Sardegna, è il nuovo Segretario generale del Comune di Marsala.

Sarà in servizio nella carica a partire da domani, 26 gennaio 2021. Prende il posto del dottor Bernardo Triolo, recentemente scomparso a causa del Covid.

“Abbiamo deciso di nominare il dottor Andrea Giacalone quale Segretario Generale del nostro Comune dopo un’attenta valutazione dei suoi titoli e dopo aver preso atto della molteplice esperienza maturata negli anni alla guida della macchina burocratica di diversi Comuni, ultimo dei quali, ma solo in ordine cronologico, di Petrosino – precisa Massimo Grillo, Sindaco di Marsala. Oltretutto dopo l’intervenuta indisponibilità del dottor Triolo, avevamo affidato proprio al dottor Giacalone la reggenza a scavalco della nostra segreteria generale e abbiamo avuto modo, in questo seppur breve periodo, di apprezzarne le ottime doti di professionista serio e preparato oltre che di grande dedizione al lavoro. Al dottor Giacalone formuliamo gli auguri di buon e proficuo lavoro. Ho già dato comunicazione della nomina al mio collega di Petrosino, Gaspare Giacalone, al quale ho anche comunicato la piena disponibilità dell’Amministrazione affinché il dottor Giacalone, nella more della nomina del nuovo Segretario comunale, possa esercitare le funzioni a scavalco.

Contento per la nomina a Segretario Generale del Comune di Marsala si dimostra il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

“Sono felicissimo per la nomina del Dott. Andrea Giacalone a Segretario Generale del Comune di Marsala – sottolinea Gaspare Giacalone Sindaco di Petrosino. Lo avevo scelto nel 2012, appena eletto sindaco per la prima volta, come nostro Segretario e per quasi 9 anni abbiamo lavorato ogni giorno fianco a fianco. Preparatissimo, garbato, puntuale e lavoratore instancabile. Assieme abbiamo attraversato momenti belli per la nostra comunità di Petrosino e momenti difficilissimi. Superato ostacoli burocratici apparentemente insormontabili, spinti dalla voglia di fare e innovare oltre la siepe. Ci siamo confrontati quotidianamente su ogni questione, di certo non uno “yes man”. Piuttosto uno che se qualcosa non si può fare non ti asseconda ma te lo dice subito in faccia. Non abbiamo mai avuto un diverbio e ce ne vuole considerato quanto sono esigente. Ha tradotto in centinaia di delibere, determine, ordinanze, capitolati la nostra forza di cambiamento – prosegue il Sindaco Giacalone. Dopo questa nomina a Marsala il Dott. Andrea Giacalone non ci lascerà, continuerà a essere anche il nostro Segretario. Non ci vedremo proprio ogni giorno ma non ci farà mai mancare il suo prezioso supporto. Sono certo che sarà un bel regalo per la città di Marsala, per il Sindaco Grillo, per la sua amministrazione e per il nuovo Consiglio comunale. E sono pure convinto che contribuirà a rinsaldare ulteriormente i rapporti tra i nostri rispettivi comuni. La sua modestia lo porta a sentire come una grande responsabilità raccogliere l’eredità dello scomparso Dott. Triolo a cui lo legava un forte rapporto di amicizia. Passare da un comune di 9 mila abitanti a fare il Segretario Generale della quinta città siciliana è un risultato meritatissimo che ci riempie di orgoglio tutti quanti. Al Dott. Andrea Giacalone le mie e le nostre congratulazioni.

