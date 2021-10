Il catanese Giovanni Mangano è il nuovo coordinatore regionale della Confedercontribuenti siciliana. Ha 55 anni e ha alle spalle un’esperienza politica che lo vede sempre in prima linea, interessato alle questioni che riguardano i problemi dei contribuenti e delle imprese, ma anche i problemi del territorio, soprattutto quelli da sempre irrisolti.

Di origine veneta, ma “catanese” doc, svolge l’attività di imprenditore ed è attivamente impegnato nel mondo della ristorazione per il quale si batte costantemente per lanciare quel grido d’allarme utile per attirare l’attenzione delle istituzioni competenti che devono prendere tutti quei provvedimenti necessari per evitare che il settore, già in ginocchio, non vada incontro al collasso economico.

Da sempre vicino alla Confedercontribuenti, Giovanni Mangano non ha fatto mai mancare la sua vicinanza e il proprio sostegno al presidente nazionale Carmelo Finocchiaro, anch’esso catanese, al quale gli dà il merito di aver dato una “nuova immagine” a questa importante confederazione che porta avanti le istanze di cittadini e famiglie, spesso purtroppo inascoltate da parte delle istituzioni.

Giovanni Mangano, neo coordinatore regionale della Confedercontribuenti siciliana, esprime “soddisfazione per la fiducia riposta” nei suoi confronti che adesso lo vedono in Sicilia alla guida e ringrazia quanti lo hanno incaricato di farsi “portavoce dei contribuenti e delle imprese. In modo particolare affinchè venganoi recuperati i progetti siciliani non approvati nell’ambito del Pnrr e sull’eventuale spendita reale ed oculata di tutti quei soldi pubblici che fra le finalità si pongono quelle di migliore la qualità di vita nel territorio isolano e in tutti suoi aspetti. Poi -aggiunge Mangano– alla luce di quanto accaduto purtroppo nei giorni scorsi nel catanese e a Catania in modo particolare, mi occuperò di dare risalto ad alcuni nodi irrisolti che ritengo importanti per evitare di tornare ad assistere al verificarsi dei drammatici nubifragi che sistematicamente mandano in tilt la città di Catania. E mi riferisco sia alla realizzazione del tanto atteso canale di gronda che eviterebbe gli allagamenti che sono stati oggetto dell’attenzione dei mass media nazionali e sia al Piano regolatore di Catania, entrambi correlati perché funzionali fra loro.”

Il presidente nazionale Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, augura “buon lavoro a Giovanni Mangano, certo che la sua capacità, la sua esperienza e la sua competenza gli permetteranno di svolgere un proficuo e prezioso lavoro in qualità di coordinatore regionale della Confedercontribuenti siciliana”.

