Il Centro Sportivo Italiano con GoStudent per supportare i giovani atleti nello studio

Quasi 1 studente su 2 ha difficoltà nel conciliare lo sport con gli studi. Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI: «L’educazione passa attraverso la cura della persona a 360 gradi»

Roma – Non è sempre facile riuscire a conciliare studio e attività sportiva. Per questo il Centro Sportivo Italiano ha avviato una partnership con GoStudent, una delle principali piattaforme di tutoraggio e di formazione al mondo. Una collaborazione che nasce con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto nello studio ai giovani atleti, nella convinzione che il supporto didattico online sia uno strumento ideale per adattarsi alle loro esigenze.

In quest’ottica, GoStudent offrirà uno sconto del 10% sull’intera selezione di pacchetti di ripetizioni a tutti i tesserati CSI che desiderano usufruire di lezioni online personalizzate.

Da un’indagine realizzata dal CSI – intervistando 400 dei suoi giovani tesserati – emerge che il 47% dei ragazzi ha difficoltà nel trovare un giusto equilibrio e, non a caso, il 31,2% di loro vorrebbe maggiori consigli pratici su come organizzare e gestire al meglio il tempo. Del resto, il benessere psicofisico è strettamente legato alla capacità di saper pianificare gli impegni durante la giornata, stabilendo le proprie priorità e concedendosi momenti di riposo. Anche per questo motivo, il 22% degli intervistati auspica orari più flessibili da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie.

E proprio a scuole ed insegnanti i ragazzi chiedono maggiore sostegno (63%).

«Siamo entusiasti di unire le forze con il CSI per sostenere lo sviluppo a tutto tondo dei ragazzi – commenta Francesca Bucci, Head of Marketing di GoStudent Italia – Crediamo nel potere del supporto educativo online come soluzione flessibile e su misura, specialmente per gli studenti che praticano regolarmente l’attività sportiva. Inoltre, condividiamo profondamente gli insegnamenti fondamentali che lo sport è in grado di trasmettere ai giovani, come disciplina, lavoro di squadra, resilienza e rispetto: valori preziosi che accompagneranno le nuove generazioni verso un futuro ricco di soddisfazioni».

Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano,condivide questa prospettiva, affermando: «Conosciamo bene le sfide che i nostri ragazzi affrontano nel loro percorso di crescita, sia sportiva che scolastica. Per noi è importante che nessuno dei due aspetti venga trascurato, perché l’educazione passa attraverso la cura della persona a 360 gradi. Siamo felici di avere GoStudent come partner per proseguire nella nostra missione umana e culturale».

La partnership tra GoStudent e il CSI non si limita a rispondere alle esigenze di supporto scolastico dei giovani atleti, ma abbraccia la missione più ampia di promuovere la crescita personale e il benessere dei ragazzi. GoStudent e il CSI si augurano di contribuire a plasmare un futuro in cui ogni studente venga messo nelle condizioni di dare il meglio di sé, sia a livello scolastico che sportivo.

