Il Comune assume 3 ingegneri a tempo indeterminato

BRONTE – In un contesto di crisi economica, dove i Comuni non assumono personale da anni, il Comune di Bronte si distingue e pubblica un bando di concorso per assumere 3 ingegneri a tempo indeterminato: uno con specializzazione in ingegneria civile, uno in informatica ed uno in ingegneria ambientale.

“Fra il personale del Comune – afferma il sindaco Pino Firrarello – mancano alcune figure. In particolare mancano gli ingegneri. L’Ufficio tecnico, infatti, è chiamato a svolgere una enorme mole di lavoro. Noi partecipiamo a moltissimi bandi regionali e non, attingendo dai fondi europei. I bandi, infatti, garantiscono agli Enti locali quei finanziamenti necessari per gli investimenti che sapete bene sono alla base di un progetto che vuole dotare la citta di infrastrutture e servizi che consentono la crescita economica e sociale ed un aumento della qualità della vita dei residenti.

Per partecipare ai bandi però è necessario avere professionalità in grado di progettare. Professionalità che spesso mancano. Con questi concorsi puntiamo a rafforzare la già cospicua forza lavoro che garantisce il nostro qualificato Ufficio tecnico”.

Per partecipare ai concorsi c’è tempo fino a fine mese, con la selezione che sarà effettuata per titoli ed esami. I vincitori firmeranno con il Comune di Bronte un contratto a tempo indeterminato e saranno collocato nella categoria giuridica ed economica D1.

“Le scelte delle specializzazioni – continua Firrarello – non sono casuali. Sono quelle che riteniamo utili per mettere in atto il progetto che abbiamo in mente per Bronte. Dalla selezione – continua Firrarello – spero emergano i più bravi ed i più preparati. Quelli in grado cioè di garantirci quello slancio progettuale necessario a far fare alla burocrazia del Comune di Bronte, che considero fra le più preparate della nostra Isola, quell’ulteriore salto di qualità. Questo – conclude Firrarello – perché Bronte non è un Comune come tutti gli altri, ma ha già dimostrato, per servizi offerti ed investimenti effettuati, di potersi equiparare ai più efficienti e produttivi paesi d’Europa”.

Per il Comune assumere 3 funzionari direttivi in momenti difficili come questo vuol dire anche uno sforzo di natura economica.

“Possibile – spiega il sindaco – grazie ad una gestione oculata del bilancio e della spesa del personale. Più che uno sforzo lo considero però un investimento per il futuro, certo che queste figure professionali saranno indispensabili per il Comune ed a vantaggio della cittadinanza tutta. Io – conclude – spero partecipino in tanti e che fra 6 mesi i vincitori siano già in servizio”.

