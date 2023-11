Il Comune di Favignana avvia servizio di trasporto locale annuale, a breve la gara d’appalto 

Il Comune di Favignana attiverà un servizio di trasporto locale con bus elettrici annuale. Il Consiglio comunale ha approvato ieri, nell’ambito delle variazioni al Bilancio di previsione, lo stanziamento delle somme necessarie per dare il via alle procedure di gara d’appalto e all’affidamento.

“Con l’avvio del nuovo anno i cittadini egadini potranno usufruire del trasporto pubblico anche durante la stagione invernale”, dice l’assessore Antonino Gentile con delega al Bilancio.

Saranno tre le linee attive nell’isola. Per l’espletamento del servizio saranno impiegati tre bus elettrici. Uno è già da qualche settimana nella disponibilità del Comune mentre altri due saranno forniti dalla Regione Siciliana. Il servizio comprenderà anche il trasporto scolastico.

“È un importante passo in avanti per la nostra comunità”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Trasporti. “Ringraziamo il gruppo di maggioranza e i consiglieri indipendenti Stefania Bevilacqua e Francesco Sammartano per avere votato favorevolmente l’atto e l’immediata esecutività permettendoci di avviare in tempi celeri la gara e procedere all’affidamento del servizio”.

Il Consiglio comunale ha proceduto ieri all’approvazione anche di altre importanti variazioni di bilancio per la digitalizzazione dei servizi comunali e l’impiego di somme derivanti dai maggiori incassi dei siti museali e dalla tassa di sbarco. “Le risorse – spiega l’assessore Gentile – saranno impiegate per i servizi cimiteriali, idrici, per la manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune e per eventi per le festività natalizie ”.

