“IO + TE” il nuovo singolo dei FAVOLA (WEAREFAVOLA) è da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in tutti i Digital Stores.

Una canzone fresca dal ritornello scoppiettante, carica di novità e soprattutto di grande hype. Le giuste potenzialità per diventare un vero e proprio tormentone.

Riccardo Riccio e Diego Møra, sono due ragazzi poco più che ventenni con la passione per la musica. Entrambi molto conosciuti sui social, in particolare Riccardo che conta ormai più di 400 mila followers su Tik Tok.

Grazie a questo entrambi entreranno a far parte della Stardust House (della Stardust Records), chiamata anche “la casa dei giovani influencer”. Una villa che ospita 15 ragazzi con la passione per il mondo del digitale che, interagendo tra di loro, creano contenuti social da condividere. Un nome noto all’interno della casa è quello di Giulia Sara Salemi (3.5 milioni di followers), una tiktoker che sogna di diventare un’attrice affermata.

Riccardo Riccio e Diego Møra si fanno portatori e si affermano come esponenti di un nuovo genere musicale conosciuto nelle scene underground inglesi: il Futurepop, nato a fine anni ’90 che si caratterizza per la forte influenza del synth pop e le sonorità electro industrial, unite per creare brano estremamente ballabili.

Tra una cascata di drop e un’alternanza di beat, il brano racconta la potenza dell’amore, il sentimento più forte di tutti che spinge, chi lo prova, a superare qualsiasi distanza, problema e conflitto.

Perché siamo solo io e te io e te /Tu mi fai sentire un re un re /

Saliamo sopra questa Benz / Scappiamo da questo mondo / Creiamo il nostro sogno!

“IO + TE” ci riporta all’adolescenza, quel periodo della nostra vita in cui non pensiamo ad altro che incontrare l’anima gemella, quella persona che nei momenti più difficili riesce a darci la forza per andare avanti. Proprio come succede nelle favole. Ed è per questo che il brano rispecchia a pieno il nome del duo.

BIOGRAFIA:

Riccardo Riccio è nato a Roma il 15 giugno del 1998 e attualmente risiede in Sicilia. Diego Møra, invece, è nato a Milano il 28 gennaio del 2000 e attualmente risiede a Londra.

Il loro primo vero amore è quello per la musica, colei che li haaccomunati fin dall’infanzia facendoli poi incontrare per la prima volta nelle aule della ACM University of London, al corso di Creative Music Production.

Da lì è cambiato tutto: la nascita dei FAVOLA ( conosciuti come “WEAREFAVOLA” su tutti i social media), in cui vanno ad unirsi gli anni di esperienza di ciascuno dei due, scatenando immediatamente la reazione sui social, in particolare Tik Tok e Instagram, e rubando i cuori di migliaia di teenager, che li hanno fin da subito acclamati come loro idoli.

Nonostante la giovane età entrambi possono vantare un’ampia esperienza nel songwriting e nel music producing, tanto da potersi permettere di autoprodurre i propri lavori da cima a fondo.

Il loro incontro ha permesso ad entrambi di far esplodere quel potenziale nascosto che da tempo cercavano di sviluppare.

