Il musical rock dell’accademia On Stage incanta il pubblico in navigazione sulle navi C&T

Prossimi appuntamenti con le Drag Queen e feste bimbi La musica, l’intrattenimento e la solidarietà continuano con gli eventi di Onde Sonore a bordo delle navi di C&T in navigazione sullo Stretto di Messina.

“Sono giornate di flussi consistenti di viaggiatori quelle delle festività natalizie, fatti di partenze che si incrociano a rientri. Ci piace l’idea che i viaggiatori che scelgono di attraversare lo Stretto con noi trovino una piacevole sorpresa a bordo: spettacoli per tutti, musica di qualità e divertimento per i più piccoli. Non mancano certamente gli affezionati agli eventi di Onde Sonore, che hanno approfittato e approfitteranno della presenza di grandi artisti per salire a bordo e passare una serata diversa, nello scenario dello Stretto e all’insegna della solidarietà”, ha spiegato Tiziano Minuti, responsabile delle risorse umane e della Comunicazione per il Gruppo Caronte & Tourist.

Dopo l’apertura della kermesse con i Beans – andati in scena sul palco della Elio lo scorso 23 dicembre – questa sera ad esibirsi è stata la compagnia teatrale di On Stage, con lo spettacolo MUSICALmente insieme. Un’escalation di puro rock tratto da grandi classici dei musical cantati e interpretati dagli attori dell’omonima accademia, di cui Paride Acacia e Sarah Lanza ne seguono la direzione.

Rappresentata magistralmente su un palco certamente non ordinario, anche la performance del celebre musical Jesus Christ Superstar, di cui Paride Acacia stesso è stato il grande protagonista a partire dagli anni ’90.

I prossimi appuntamenti sono previsti in prossimità del ponte dell’epifania: il 5 gennaio le Portinaie, il famoso gruppo di Drag Queen dello Stretto ormai affezionato alla kermesse di C&T, è pronto a colorare l’atmosfera la Elio con Rainbow Boat, uno spettacolo adatto a tutti, fatto di musica e intrattenimento. Il 6 gennaio Onde Sonore si chiuderà con l’evento rivolto ai bambini, dove la Befana volerà sulla nave Telepass – a partire dalle ore 10 – per consegnare doni ai più piccoli, insieme ad un’animazione.

Tutti gli eventi di Onde Sonore sono finalizzati alla raccolta fondi per la Onlus Terra di Gesù, associazione attivissima sul territorio locale e ben oltre, sino in Africa. Come ogni anno, il provento sarà raddoppiato da C&T.

Per partecipare agli eventi e sarà possibile richiedere il biglietto dedicato presso le biglietterie pedonali di Villa San Giovanni e Messina al costo di 5 euro per gli spettacoli di Onde Sonore e di 2,50 euro per le feste bambini. In tutti i casi, i minori di 10 anni potranno accedere gratuitamente.

