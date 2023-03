Il più grande festival dei tulipani in Italia arriva a Castel Guelfo The Style Outlets

L’appuntamento è per sabato 18 marzo dalle 10.00 alle 19.00. La primavera è alle porte e Castel Guelfo The Style Outlets è pronto a celebrare uno dei suoi fiori simbolo, il tulipano, con un evento imperdibile che porterà colori e tanta allegria in tutto il centro.

Sabato 18 marzo, dalle 10.00 alle 19.00, l’outlet festeggerà con i suoi ospiti e con TuliPark® il TulipDay, l’appuntamento più importante dell’anno per gli amanti dei tulipani e delle loro infinite sfumature. Per l’occasione, nella zona fontana, i visitatori verranno trasportati in Olanda, tra migliaia di tulipani dalle varietà più disparate e hostess in costumi tipici che regaleranno a tutti uno dei 5 mila tulipani fioriti provenienti dal TuliPark® di Bologna, uno dei tre parchi TuliPark® presenti in Italia. Aperti solo per 3-4 settimane all’anno, i giardini TuliPark® ospitano oltre 1 milione di bulbi piantati che, tra marzo e aprile, vengono raccolti e fotografati da grandi e piccini.

Non resta che lasciarsi stupire dalla bellezza della natura e trascorrere una giornata indimenticabile all’aria aperta in compagnia della propria famiglia.

Nel centro, inoltre, fino al 26 marzo, ci sono gli Style Days: gli iscritti alla newsletter di Castel Guelfo The Style Outlets hanno diritto a uno sconto extra del -20% sul prezzo outlet, nei negozi aderenti all’iniziativa*.

* Per iscriversi alla newsletter: http://bit.ly/3JAH4Vr

Com. Stam.