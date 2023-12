Il portacolori della scuderia RO racing Paolo Andreucci ci riprova a Rally Ciocchetto

Tante le partecipazioni dei portacolori della scuderia RO racing alle manifestazioni del fine settimana prenatalizio, Quattro gli eventi del weekend che vedranno i rappresentanti del sodalizio siciliano tra i protagonisti.

Il campione italiano rally terra 2024, Paolo Andreucci, dopo la delusione della scorsa settimana al Prealpi Master Show, è pronto a riprovarci sulle strade di casa, al Rally del Ciocchetto, in coppia con Maurizio Bimbi.

La scuderia RO racing pronta a scendere in campo su più fronti in quello che si preannuncia come l’ultimo fine settimana corsaiolo del 2023.

In Toscana, al 32° Rally il Ciocchetto, Paolo Andreucci sarà a caccia di un nuovo successo in quella che, per lui, è la gara casalinga. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana, fresco vincitore del titolo italiano dei rally su terra, correrà sulle strade della tenuta di Castelvecchio Pascoli a bordo di una Citroen C3 gommata Mrf Tyres in coppia con Maurizio Bimbi.

In Veneto, a Jesolo, al secondo Bettega Tribute, tra le auto storiche ci saranno, a bordo di una Porsche 911 RS del Secondo Raggruppamento, il rallysta pluridecorato Lucio Da Zanche e, su una Porsche 911 RS del Quarto Raggruppamento, il pistard e cronoman Danny Zardo, ultima stella ad aggiungersi alla costellazione della RO racing.

A Sperlonga, in provincia di Latina, alla ronde, divenuta ormai una classica di fine stagione, saranno sei gli equipaggi in gara con i colori della scuderia della Terra di Trinacria. Nella classe regina, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, saranno della partita Samuele Nota e Gianluca Gelardi. Nella agguerrita classe Rally4, con una Peugeot 208, proveranno a dire la loro Giuseppe Di Giorgio e Rosario Ferina. Gara lontano da casa per la Clio Super 1600 di Rosario Macaluso e Luca Severino. In classe R2B Alessandro Emanuele e Vincenzo Aiezza, su Peugeot 208, saranno pronti a misurarsi contro il meglio del rallysmo laziale. In classe N3 ad ambire a una posizione di riguardo ci saranno, con una Renault Clio Rs, Giovanni Gigante e Francesco Cerro. Nella difficile classe A6 a staccare il cartellino di presenza saranno, su una Peugeot 106, Daniele Pelagalli e Davide Storari.

Infine in pista, in Campania al Master Show Bacci che si correrà a Sarno al Circuito internazionale di Napoli, ci saranno, con una Peugeot 308 Gti, il giovane e promettente marchigiano Matteo Gabrielli e con una Citroen AX della classe E1 Ita 1000, l’ex campionessa italiana slalom Jessica Scarafone.

