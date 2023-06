Il quartiere Sperone di Palermo accoglie il mondo onirico di Millo per un intervento di arte urbana che fa luce sulle criticità del quartiere. I promotori di Sperone167: “Qui, dove occorre maggiore cura e giustizia sociale”

Quasi ultimati i lavori su una delle pareti di viale Giuseppe Di Vittorio. In corso un programma di attività collaterali aperto al quartiere e alla cittadinanza. L’inaugurazione del murale sarà mercoledì 14 giugno alle ore 18

PALERMO. Quasi ultimati i lavori dell’artista Millo nel quartiere Sperone di Palermo, con un nuovo intervento di arte urbana che si aggiunge ai sette già presenti per mano di altri artisti.

Grande entusiasmo tra i membri dell’Alleanza Creativa Sperone167, che promuove l’iniziativa, che nel 2022 ha realizzato già due murales nel quartiere Sperone: quello delle artiste argentine Medianeras e “Gridalo al mondo” del salentino Chekos, oltre a “L’amore non è amato”, realizzato da Igor Scalisi Palminteri nel quartiere 167 di Lecce.

L’intervento del pugliese Millo, che ha dipinto in tutto il mondo, fa parte di un processo di rivitalizzazione dal basso attraverso il potererigenerativo delle arti attivato da Sperone167 a cui hanno aderito associazioni, imprenditori, istituti scolastici e liberi cittadini con lo scopo di accendere i riflettori sulle fragilità dei quartieri simbolo delle periferie di tutto il mondo contribuendo ad una narrazione diversa rispetto a quello che ci presentano le cronache.

Il soggetto che Millo sta quasi ultimando nel quartiere Sperone è stato rivelato proprio in questi giorni e sarà visibile nell’inaugurazione di mercoledì 14 giugno. L’artista, che per la prima volta interviene a Palermo aderendo al manifesto di Sperone167, per il suo lavoro dichiara di voler ascoltare le voci del quartiere sentendone gli umori e le mancanze, ma anche i processi di trasformazione e di autodeterminazione in corso per operare in una chiave artistica vivace e positiva com’è nella sua cifra stilistica.

Lo Sperone è un quartiere dalle mille potenzialità, dalle ampie vedute e dagli spazi che si prestano a strutture sociosanitarie e ricreative necessarie al territorio, alcune esistenti e inutilizzate, altre in totale stato di abbandono. Un luogo che soffre, crede e spera nel rispetto dei propri diritti in quanto cittadini. Un luogo che “grida” giustizia sociale e vive già un processo di autodeterminazione. Un quartiere attraversato da una fitta luce che si staglia tra le palazzine fine anni ’70 che sembrano delle quinte teatrali. Un quartiere che affacciandosi sul Mediterraneo ritrova tutta la sua forza creativa e rigeneratrice. In occasione dell’intervento di Millo, Sperone167 sta anche provando a recuperare uno spazio pubblico negato all’interno del quartiere.

I fondi per realizzare l’esperienza di Millo sono stati raccolti attraversouna festa di finanziamento che nel mese di marzo ha animato il locale “I Candelai” di Palermo e in partnership con Kukla Viaggi, Lilia Ricca Ufficio Stampa, Palma Nana, Retake Palermo, SudTitles, Tecnocasa, EcolSea, Moltivolti, I Giardinieri della Rosa Nera, Rui Lab, C.D.G. Costruzioni, Sinergie Group, Palermo Bimbi, Southside, Minimupa, La Bottega delle Percussioni. Determinante il contributo raccolto durante i Walking Tour, molti dei quali realizzati per studenti in viaggio d’istruzione.

Eventi collaterali

Accanto ai lavori, un programma di attività collaterali in corso promosso dall’Alleanza Creativa Sperone167 aperto al quartiere e alla cittadinanza.

Lunedì 12 giugno: piantumazione albero a cura de “I Giardinieri della Rosa Nera”. Martedì 13 giugno: workshop stampa 3D e installazione a cura di Rui Lab studio. Un workshop di modellazione e stampa 3D rivolto a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”.

Mercoledì 14 giugno dalle ore 18.00: inaugurazione opera di Millo, con un talk con l’artista. A seguire Chiara Costa, La Bottega delle Percussioni, Mavaria, Mistical Sound, Shot Unconventional Music, Southside Record.

Si sono svolti in questi giorni: una passeggiata “Le donne della Cala”, a cura de L’arte di crescere Odv, che ha accompagnato un gruppo di mamme dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” ad una passeggiata tra le strade della Cala passando per le chiese di San Mamiliano, San Domenico, Santa Cita e Santa Maria di Valverde, tra racconti di vita, di mariti e di intrighi, sulla vita delle pittrici Sofonisba Anguissola e Rosalia Novelli, le donne Florio e Santa Rosalia, a cura di Maria Oliveri, operatrice culturale dell’Ente Monastero di Santa Caterina.

Un laboratorio “Il ciclo dei rifiuti” per gli studenti dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”, a cura di Retake Palermo. E lo “Sperone Walking Tour” a cura dell’Alleanza Creativa Sperone167. Non un semplice tour tra i murales ma un’occasione per condividere il percorso di autodeterminazione degli abitanti del quartiere. Ad accompagnare i partecipanti al tour sono stati la guida autorizzata Simona Sciortino di Palermo Guide Tour insieme ad alcuni membri di Sperone167.

L’artista Millo

Millo è abituato a lavorare in grandi metropoli e in zone periferiche. È un artista che non ama esprimersi con la voce ma preferisce “parlare” attraverso le linee che traccia sui muri bianchi. Francesco Camillo ha sempre disegnato da quando era un bambino. Dopo la facoltà di Architettura, la passione per il disegno è diventata la sua vita. Da allora ha disegnato in tutto il mondo. Ha preso parte a moltissimi festival dedicati alla street art, a eventi non governativi e a progetti internazionali di carattere sociale.

Le sue opere sono presenti in tutti i continenti: Cina, India, Australia, Thailandia, Nuova Zelanda e Cile. In Argentina, Bolivia, Polinesia Francese, Messico, California e Canada. In Inghilterra, Spagna, Francia, Portogallo, Marocco, Olanda e Belgio. In Svizzera, Austria, Lussemburgo, Germania, Svezia, Norvegia e Finlandia. E ancora in Danimarca, Polonia, Slovacchia, Lituania, Ungheria, Ucraina, Russia e Bielorussia. In Georgia, Palestina, Giordania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Grecia e Italia.

Nel 2014 l’artista Millo vince il bando internazionale “B.Art arte in Barriera”, grazie al quale realizza, nella sola città di Torino, tredici murales. Nel 2016 realizza il primo murale di grandi dimensioni a Shanghai. Nel 2017 realizza il murale più grande dell’Asia nella città di Shanghai.

Oltre a una produzione che vanta oltre 120 opere murarie disseminate in tutti icontinenti, le sue opere su tela sono state esibite a Londra, Chicago, Rio De Janeiro, Parigi, Los Angeles, Miami, Roma e Milano. I suoi lavori su tela fanno anche parte di due collezioni permanenti: “Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art” a Berlino e dello “Straat Museum for Graffiti and Street art” ad Amsterdam.

L’Alleanza Creativa Sperone167

Sperone167 é un’Alleanza Creativa, cioè una libera e consapevole unione di istituti, aziende, associazioni del terzo settore e singoli individui, che, mantenendo la propria diversità, desiderano sperimentare insieme nuove pratiche di partecipazione e condivisione per la cura della comunità, incentrate sul ruolo rivitalizzante e generativo delle arti, visive e non visive. L’Alleanza Creativa opera senza usufruire di fondi pubblici o di patrocini a titolo oneroso o gratuito di alcun Ente pubblico.

Fanno parte dell’Alleanza Creativa Sperone167: Caparol, Igor Scalisi Palminteri, Afea Art & Rooms, Chekos, I.C.S. “Sperone-Pertini”, Federalberghi Palermo, Shot, Davide Currao, Odd, L’Arte di Crescere Odv, A Casa di Amici, Al Reve’s, Sartoria Sociale, Day Tour Sicily, Palermo Guide Tour, Giulia Briguglia, Circ’Opificio, Hotel Porta Felice, 167/B Street, I.C.S. “Stomeo-Zimbalo”, Bfake, Dario Castiglione, Gaspare Monte, Travel On Art, Antonio Carlotta.

