Il Questore di Milano sospende la licenza per 7 gg a un esercizio commerciale

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 7 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “B Cafè” in via San Maurilio n. 20, con ingresso da via Santa Marta n. 8/AB a Milano.

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Centro hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto il locale in questione è oggetto di numerosi esposti mediante i quali, i cittadini residenti nella zona, lamentano problematiche riguardanti il disturbo al riposo e alla quiete pubblica dovute alla presenza di giovani avventori che consumano le bevande acquistate presso lo stesso esercizio lungo le vie San Maurilio e Santa Marta ostacolando anche la circolazione stradale determinando frequenti liti tra avventori e cittadini motorizzati. Inoltre, gli agenti del Commissariato di Centro, a seguito di controlli, hanno accertato diverse situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, in particolare, l’impossibilità di transitare lungo le vie San Maurilio e Santa Marta anche in situazioni di emergenza ed è stata rilevata anche l’impossibilità di svolgere il servizio di prevenzione e protezione del territorio.