Il Senatore Maurizio Gasparri al 5° Direttivo Nazionale del SIULP: “Esecutivo attento sulla Sicurezza

Il Contributo del SIULP da sempre serio e solido”. Romano (SIULP): “Ringraziamo il Senatore per l’impegno su rinnovo del contratto e previdenza dedicata”.

Continuano i lavori assembleari del 5° Direttivo Nazionale del SIULP. Stamane la visita del Senatore Maurizio Gasparri. Durante il suo intervento, l’attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, ha speso parole di elogio all’operato storico del SIULP: “Ringrazio Felice Romano per l’invito – le parole di Gasparri – e soprattutto per la maturità e la storia dell’organizzazione che rappresenta. Il contributo del SIULP in questi anni è sempre stato serio e solido. Il tema della sicurezza è centrale nell’operato dell’Esecutivo e abbiamo creato un nuovo pacchetto sicurezza fatto di nuove norme organizzative, ordinamentali e contrattuali. Capisco che si vorrebbe sempre di più ma reputo che l’impegno da parte del Governo sia indiscutibile. Il nostro sarà un impegno affinchè si possa evitare ai tanti giovani operatori di Polizia che un giorno andranno in pensione a non dover trovare subito un nuovo lavoro per necessità, per stato di bisogno. Come pure tutte le decisioni in merito alle peculiarità del lavoro delle Forze dell’Ordine. Da sempre sono contrario al Codice Identificativo che reputo un pretesto per perseguire i singoli poliziotti. Il Governo è attivo e al fianco del vostro operato con la speranza di ottenere sempre i migliori risultati per tutto il comparto”. Soddisfazioni nelle parole del Segretario Generale del SIULP, Felice Romano: “Ringrazio il Senatore Gasparri per il suo intervento – ha spiegato Romano – non solo per il saluto che è venuto a portare a tutti i rappresentanti d’Italia della prima organizzazione sindacale del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, ma soprattutto aver riconfermato l’impegno del suo partito ma anche di quello di tutta la maggioranza, ad approvare tutti i provvedimenti annunciati e sollecitati dal SIULP, sia di tipo economico come la legge di stabilità per il rinnovo contrattuale, ma anche d tipo previdenziale con il finanziamento della previdenza dedicata”.

Com. Stam.