Il sindaco di Favignana Francesco Forgione nomina nuovo assessore, la consigliera Stefania Bevilacqua subentra al dimissionario Giuseppe Ortisi

“Porterà un contributo ricco a esperienza di governo” Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha proceduto alla nomina di un nuovo assessore. Stefania Bevilacqua, cinquant’anni, imprenditrice, dalla scorsa primavera consigliera comunale, subentra a Giuseppe Ortisi, dimessosi nei mesi scorsi per motivi familiari.

“Con grande soddisfazione annuncio la nomina ad assessore di Stefania Bevilacqua”, dice il sindaco Francesco Forgione. “È per noi una scelta importante e significativa per diversi motivi. La consigliera Bevilacqua, dopo un periodo da indipendente, ha accettato di entrare in Giunta e partecipare fattivamente all’azione di governo. Porterà un contributo ricco, anche critico, a un’esperienza amministrativa che deve andare avanti per completare l’azione che riguarda soprattutto il Pnrr e altri importanti investimenti che stanno arrivando nelle nostre isole. Con la sua nomina ad assessore inoltre abbiamo una giunta al cinquanta per cento femminile. È un dato importante perché il contributo delle donne arricchisce per cultura, umanità e anche spirito pratico l’esperienza di governo a tutti i livelli. Voglio infine ringraziare Peppe Ortisi – conclude il sindaco – per il contributo che ha dato, seppur breve, alla nostra esperienza di governo con spirito di servizio verso una comunità che già lo aveva visto in passato impegnato nella guida amministrativa delle isole Egadi e che, purtroppo, per gravi motivi familiari è stato costretto ad abbandonare”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha manifestato”, dice Stefania Bevilacqua. “Da tempo ho rivisto la mia posizione nei confronti dell’Amministrazione comunale. I progetti del Pnrr non sono solo procedure e finanziamenti. Ho riconosciuto nel sindaco un forte impegno e una forte volontà politica e voglio contribuire fattivamente alla realizzazione di progetti e opere che costituiranno per le nostre isole una vera svolta”.

Con la nomina di Stefania Bevilacqua la Giunta è nuovamente al completo. Il sindaco Forgione si è riservato di attribuire, con propria successiva determinazione, le deleghe.

