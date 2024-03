Il sindaco Massimo Grillo si complimenta con il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri per i nuovi corsi universitari in provincia

un plauso anche al professor Torre per la nuova sede del corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia nel Palazzo “Antonietta Genna Spanò” e per gli altri corsi al Campus Biomedico

Con una nota inviata al professor Massimo Midiri, Magnifico Rettore dell’Università agli Studi di Palermo, e al professor Francesco Torre, presidente del Consorzio Universitario di Trapani, il Sindaco Massimo Grillo esprime il suo compiacimento per l’attivazione di nuovi corsi di laurea in provincia di Trapani e per la scelta della nuova sede del corso di Laurea in Enologia a Marsala. L’Accordo, stipulato tra l’Istituto Antonietta Genna-Spanò e l’Ateneo palermitano, prevede infatti la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di via Frisella per la durata di 25 anni.

“Con soddisfazione e speranza oggi la Provincia di Trapani accoglie l’apertura di una nuova sede e l’inaugurazione di nuovi corsi universitari sul territorio – inizia il primo cittadino marsalese. Prova di una provincia accogliente rispetto agli stimoli culturali e alle esperienze di alta formazione che gli vengono proposti.

Come sindaco della città di Marsala voglio sottolineare tutto il mio apprezzamento per il lavoro pieno di concretezza e di equilibrio del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, professore Massimo Midiri, nella direzione di un’università diffusa che tiene conto delle diverse esigenze e vocazioni del territorio.

Colgo, inoltre, l’occasione per far giungere la gratitudine mia, della mia Amministrazione e della comunità marsalese per l’impegno profuso dal Magnifico Rettore e dal presidente del Consorzio Universitario di Trapani, professor Francesco Torre, nella scelta della nuova sede di Marsala per il Corso di Laurea in Viticoltura e Enologia e per la creazione di nuovi corsi universitari e di specializzazione anche presso il campus biomedico dell’Ospedale Paolo Borsellino.

Ritengo che la visione di una Università diffusa nella provincia di Trapani – conclude il Sindaco Grillo – sia l’occasione perché il nostro territorio inizi a fare seriamente rete, a cominciare dalle città di Trapani e Marsala, per assicurare un’offerta formativa quanto più qualificata possibile. L’università può divenire l’occasione per intraprendere una rinnovata e necessaria collaborazione tra le maggiori città della provincia”.

