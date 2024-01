Illustrata alla stampa la programmazione 2024

Il sindaco Grillo: “la nostra visione di città con oltre 50 milioni di investimenti per ricostruire Marsala, centro e periferia. Entro marzo l’avvio dei lavori”

“Come potete vedere, dietro questo lavoro c’è una visione di medio e lungo periodo che vedrà Marsala recuperare il suo rapporto con il mare grazie alla riqualificazione della costa che va dal Parco della Salinella alla Florio in una visione pienamente turistica. Sarà recuperato anche il rapporto della città con i quartieri popolari di via Istria, Sappusi e Amabilina, grazie ad investimenti per il decoro urbano, edilizia scolastica e popolare. Sono risultati che non si vedevano da decenni, se pensiamo che gli ultimi interventi importanti risalgono all’Ospedale di Cardilla – lo ricordo bene, perché allora quel finanziamento si ebbe quando io ero assessore regionale alla Sanità – agli importanti interventi relativi al Tribunale e all’illuminazione pubblica che la mia Amministrazione ha completato. Una progettualità imponente, quella in corso, che inizierà a dare i frutti e sarà visibile già dall’anno in corso”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che stamani ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le tematiche e le opere più importanti che “faranno rinascere Marsala, sia nel centro urbano che in periferia”. Con il sindaco, sono pure intervenuti – rispondendo alle domande dei giornalisti – gli assessori Salvatore Agate, Ignazio Bilardello e Ivan Gerardi (fuori sede la vicesinadco Piraino e l’assessore Tumbarello). In pratica, l’Amministrazione Grillo ha voluto sottolineare che ammontano a più di 50 milioni di euro le opere pubbliche e i servizi in corso di realizzazione, con lavori e appalti finanziati e affidati. Aggiunge il sindaco Grillo: “Marsala nel 2024, dopo decenni, porterà a casa il più importante risultato in ordine a finanziamenti pubblici europei e nazionali”. E l’occasione per presentarli compiutamente è stato proprio l’incontro con direttori e corrispondenti delle Testate Giornalistiche. Partendo dal Waterfront sul litorale Florio e dalla rigenerazione del Parco della Salinella: due riqualificazioni che stravolgeranno in positivo i punti di ingresso più importanti alla città e che confluirannno nell’hub turistico in zona Monumento dei Mille. Gli Amministratori si sono pure soffermati sugli interventi di edilizia popolare in via Mazara, nonchè nei quartieri di Sappusi e Amabilina, entrambi interessati dalla creazione di social housing per famiglie bisognose. Poi la scuola Cosentino di via Istria (6 milioni per il nuovo Istituto) e la Pestalozzi (sarà messa in sicurezza); la ristrutturazione degli impianti sportivi e l’ammodernamento tecnologico di quelli culturali. Sul fronte sociale, la creazione del centro “Dopo di Noi” nell’ex Villa Damiani e la trasformazione dell’Ipab Giovanni XXIII in una struttura con alloggi autonomi per ospitare fino a cento anziani. Ancora il sindaco Massimo Grillo: “Marsala ha avuto la capacità di cogliere le opportunità del PNRR presentando progetti per circa 30 milioni di euro e, in più, è riuscita a non perdere occasioni importanti come PN Metro e FUA – l’exAgenda Urbana – ottenendo altri 20 milioni di euro. Come dicevo, sono interventi che cambieranno il volto della città per i prossimi decenni e che saranno visibili già a partire dal 2024”.

Com. Stam.