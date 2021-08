CARIATI (Cs) – Imprese come quelle portate avanti da Cataldo Mussuto, il giovane biker che da Bologna ha raggiunto la sua Cariati a bordo di un monociclo, in un contesto come il nostro, affamato di sanità e servizi, rappresentano qualcosa di straordinario.

Tutti quei chilometri macinati, tutto quel sudore versato e quella fatica investita, portano con sé il più bello dei messaggi: l’impegno civico per una causa importante come la ricerca ed il più importante dei diritti: la salute.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco ringraziando l’instancabile e coraggioso concittadino per aver portato alto il nome della comunità in questa iniziativa che nasce da un’esperienza personale ma che ha l’ambizione di ottenere e raggiungere risultati per tutti.

L’arrivo di Mussuto a Cariati è stato salutato, insieme ai tanti cittadini, amici e parenti e ai rappresentanti delle delegazioni AIL di Cosenza e Cariati, anche dall’Amministrazione Comunale che con il vicesindaco Ines Scalioti in bici ha accompagnato il biker nell’ultimo tratto fino al traguardo nella villetta Lavoratori del mare, sul lungomare Cristoforo Colombo.

L’auspicio – aggiunge il Primo Cittadino – è che il singolare viaggio intrapreso da Mussuto per raccogliere fondi da destinare all’AIL, l’Associazione che supporta la ricerca ed i servizi di assistenza ai pazienti in cura per le leucemie, linfomi e mieloma, non lasci distratti non solo i semplici cittadini, ma soprattutto chi di competenza e che contribuisca a sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza della prevenzione.

Tutte le informazioni utili per aderire alla raccolta fondi Il mio viaggio verso casa promossa da Mussuto per l’AIL, in scadenza il prossimo martedì 31 agosto, sono disponibili su https://mycrowd.ail.it/…/iosono…/lequilibrio-verso-casa/.

