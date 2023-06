In piazza Dario Conti la cerimonia di apertura dei Campionati ed al via le fasi finali degli sport di squadra

Alla parata più di 300 studenti-atleti provenienti da 20 CUS – Parte una lunga settimana di nuove sfide nei Campionati Nazionali Universitari Primaverili di Camerino 2023.

Con la giornata di lunedì 19 giugno sono iniziati i tornei di tennis maschile e femminile nelle modalità singolo e doppio, così come hanno preso il via i Campionati di calcio a cinque maschile e di volley maschile e femminile. Iniziato anche il calcio a 5 femminile come disciplina opzionale.



Inaugurato in questi CNU anche il Palazzetto Polivalente Comunale di Camerino dove sono entrati in scena i pali delle porte di calcio a cinque.

Pareggio al debutto per i padroni di casa, il CUS Camerino, che termina 4-4 la prima partita del torneo contro i campioni in carica del CUS Ancona. Vittoria di misura per 1 a 0 del CUS Catania contro il CUS Bari in una partita molto sofferta, mentre il CUS Molise e il CUS Macerata si impongono rispettivamente per 6-2 e 6-1 contro le formazioni di Trento e Torino.

Grande spettacolo anche nelle partite di Calcio a 5 femminile (sport opzionale) dove mentre all’interno del parquet di gara del Palazzetto Drago Gentili le ragazze hanno cercato la via del gol, all’esterno di esso le squadre maschili, terminati i propri impegni, si sono riunite per sostenere le proprie compagne di università, nel vero spirito dello sport universitario.

Nella pallavolo femminile, disputata nella Palestra Comunale Milena Nardi di Caldarola, si sono sfidate sotto rete le ragazze dei CUS: Milano, Salerno, Catania, Bologna, Mo.Re, Parma, Pavia e Venezia. Tutte le partite della giornata sono terminate per 3-0, le vincenti sono state Milano, Bologna, Mo.Re e Pavia.

Nel torneo di volley maschile, che ha fatto il suo esordio sul parquet del Palasport A. Ciarapica di San Severino Marche, si sono affrontati a suon di muri e schiacciate gli studenti atleti della final eight di categoria. Si registrano i primi successi per il CUS Milano ai danni del CUS Cagliari, per il CUS Catania sul CUS Genova, del CUS Mo.Re sul CUS Trieste e del CUS Parma sul CUS Viterbo.



Primi verdetti anche nel tennis, che hanno iniziato a far avanzare il tabellone compilato nel pomeriggio di domenica 18. Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile: quattro i titoli di Campione Nazionale in palio per i cinque giorni di competizione sui quattro campi: due in terra rossa presso il Tennis Club di Castelraimondo dove si svolgeranno le gare femminili, e due in cemento presso gli Impianti del CUS Camerino dove si svolgeranno le gare maschili.

Nella serata è andata in scena la Cerimonia di Apertura presso il Sottocorte Village in piazza Dario Conti, molti i rappresentanti delle istituzioni che sono intervenuti a partire dal Presidente FederCUSI Antonio Dima, il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, il Presidente CUS Camerino Stefano Belardinelli e il Sindaco della città di Camerino Roberto Lucarelli. Presenti attivamente anche Lucia Albano, Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, e i rappresentanti della Regione Marche. La conduttrice d’eccezione della serata è stata Valentina Vezzali, cinque ori e 3 argenti alle Universiadi senza scomodare i molteplici successi alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo.

Martedì 20 si aggiungono in calendario le discipline: calcio a undici, pallacanestro maschile e scherma. I CNU entrano nel vivo.

Credits: Valentin Gabriel e Comunicazione CNU Camerino 2023

Com. Stam. + foto