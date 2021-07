Da venerdì 23 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “IN RIVA AL MARE” (BIT Records), il nuovo singolo di ROCCUZZO.

In riva al mare”, il nuovo singolo di Roccuzzo, ha un ritmo latino e un’atmosfera scaldata dal mare e l’aria tropicale. Roccuzzo ritorna con un nuovo singolo dopo aver macinato numeri strabilianti: in questi mesi è riuscito a collezionare 3 singoli nella top 50 iTunes, #1 e #3 in contemporanea di 2 singoli della classifica Viral di Spotify, #1 dei brani Virali su Tik Tok e #1 Hot 50 Italia Tik Tok.



Spiega l’artista a proposito del brano: «La voglia di star bene mi ha fatto tornare alla mente immagini piacevoli, come delle istantanee di momenti sereni: il mare, la musica e una persona con cui condividerli. La voglia di ballare è il volersi liberare da ogni limite e problema che ci frena. Tra odori e sapori inebrianti i sensi si amplificano e i corpi si muovono con la musica illuminati dai riflessi dell’argento che gli scorre nelle vene.»



Pre-salva “In riva al mare”



Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista siciliano classe ’96, trasferitosi per lavoro al confine con la Svizzera. La sua carriera musicale inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano numerosi followers. Scoperto dall’etichetta discografica BIT Records, realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi su network come Radio Deejay, 105 e m2o. Ciò che colpisce di più della voce di Roccuzzo è la particolarità del suo timbro, causato da un solco naturale sulle corde vocali, che anni prima aveva allarmato alcuni insegnanti di canto tanto da consigliargli di smettere di cantare. Ignorato il consiglio, Roccuzzo prosegue la sua carriera affiancato da un vero e proprio team di produzione capitanato da Danilo Amerio (autore di grandi successi come Donna con te, che ha lavorato con grandi artisti italiani quali Tozzi, Raf, Masini, Jovanotti, Mia Martini, Giorgio Faletti), concentrandosi sul pop italiano, scrivendo e interpretando i propri brani. Nel 2020 approda a XFactor, generando consenso generale in seguito all’esecuzione live del brano “Promettimi” di Elisa. Con oltre 13 milioni di views su Facebook, il video dell’esibizione è il più visto di questa edizione di XFactor Italia. In seguito, pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui”, e due cover “Promettimi” e “La Cura”. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 di iTunes, nella top 50 Viral di Spotify (con 2 brani in contemporanea al # 1 e #3), diventa virale su Tik Tok diventando nella settimana di Sanremo e nella successiva #1 dei brani Virali e #1 nella Top 50 Italia Tik Tok. Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani”, brano che entra in programmazione radiofonica anche su Radio Italia. Dal 23 luglio 2021 sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo “In riva al mare”, scritto con Alfia Bevilacqua e Danilo Amerio.