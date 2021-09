Doriano Ponzi alla guida del gruppo lombardo: “Modernizzazione e crescita” Inaugurata la sede di Confeuropa Imprese Lombardia Alizzio: “Miglioriamo la rappresentatività verso le micro e medie imprese al Nord Italia”

Nel pomeriggio di ieri è stata inaugurata la sede di Confeuropa imprese Lombardia, alla presenza del presidente regionale Doriano Ponzi, del presidente nazionale Giuseppe Alizzio e del console generale della Romania in Milano, Florin Pascu.

“Abbiamo un obiettivo chiaro che va verso una precisa azione a sostegno della modernizzazione e della crescita del tessuto imprenditoriale lombardo – ha affermato il neopresidente regionale Doriano Ponzi- creando le condizioni affinché i nostri imprenditori possano pensare di svolgere al meglio la propria attività in Lombardia. Aderire a Confeuropa imprese significa entrare in una rete virtuosa capace di fornire tutti gli strumenti necessari a sostenere la crescita e l’internazionalizzazione del proprio sistema produttivo”.

“Confeuropa imprese Lombardia sarà un ponte ideale tra nord e sud- sottolinea il presidente nazionale Giuseppe ALizzio- fra la Sicilia e Lombardia; la costituzione di oggi è un esempio di quel che dobbiamo fare sia nel territorio siciliano che al nord in territorio lombardo. Auspichiamo che il nuovo direttivo sappia da subito avviare un proficuo confronto con le parti sociali per risolvere i tanti dossier che riguardano il territorio ed in particolare l’agroalimentare ed il settore ambientale. Con la costituzione di “Confeuropa imprese Lombardia” saremo presenti nel territorio e quindi comincia un percorso destinato a migliorare la rappresentatività verso le micro e medie imprese al Nord Italia. Dopo questo periodo di inattività causa covid abbiamo ritrovato lo slancio cooperativo necessario per fare quelle scelte che permettano al nostro territorio di trovare le giuste energie per riprendere lo sviluppo economico, sociale e culturale. Confeuropa imprese ha gettato le basi per essere protagonista in questa ripartenza, vicino alle aziende che avranno bisogno della nostra professionalità, del nostro aiuto, dando tutto il supporto che sarà necessario per lo sviluppo territoriale e per proiettarli nei mercati internazionali. Confeuropa imprese – conclude il presidente Alizzio – svolge una costante azione di indirizzo strategico per le Imprese siciliane e a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy e del Sistema Italia”.

Il direttivo di Confeuropa imprese Lombardia è composto da: Doriano Ponzi, presidente e dai consiglieri Patrizio Dolcini, Federico Riccardo Talignani, Carmela Salamone, Piergiorgio De Flumeri, Sergio Giovanni Antonino Jandolo Cossu, Giovanni Senziani, Marco Stefano Bassi e Paolo De Vivo.

Il Presidente di Confeuropa in the World, Calogero Campisi, si è congratulato per la nuova sede in Lombardia.

Nel corso della cerimonia inaugurale il presidente Alizzio ha ricordato come in questo periodo di pandemia l’ISTAT ha messo in evidenza che “il calo nell’occupazione pregressi è stato quasi esclusivamente femminile” e di quanto sia importante “il valore dei giovani ed il loro talento”.

In 10 anni l’Italia ha perso 250mila giovani, distribuiti prevalentemente nel continente europeo; la chiamano mobilità intellettuale-economica perché la maggior parte dei nostri giovani espatria per motivi di studio e lavoro. “Non disperdiamo- prosegue Alizzio- e dissipiamo questo enorme patrimonio, aiutiamo i giovani a rientrare poiché essi sono al centro del nostro operato”.

A tal proposito è intervenuto il presidente in pectore dei giovani di Confeuropa imprese dott. Fabrizio Provenzano: “Stiamo organizzando una sezione a noi dedicata, un primo passo per convogliare le nostre energie per rendere le nostre azioni il più possibile aperte e partecipative per un pubblico giovanile. Il team è composto da ragazzi e ragazze pieni di entusiasmo e voglia di fare”.

Ecco i prossimi eventi in cui sarà presente Confeuropa imprese Italia:

· Forum a Roma 9/10 ottobre IABW – Italia Africa Business Week / Italian-African economic forum presso Villa Aurelia Conference Center, Via Leone XIII, Rome. Il 9 Ottobre tavola rotonda a cura di Confeuropa Africa (Associazione per lo sviluppo delle imprese italiane in Africa Subsahariana, Mediterraneo e Paesi Maghreb) sul tema: “Biomedicale nei paesi africani: ITC e Medical Devices, una opportunità per un partenariato della salute tra Italia-Africa”, subito dopo la Terza Conferenza Ministeriale G20 Italia Africa (7/8 ottobre 2021).

· Missione in Romania e Moldova a fine novembre.

· Fiera Mediterrarea 20-21-22 novembre alle Ciminiere di Catania. Presentazione in fiera Confeuropa servizi. Un network professionale multidisciplinare in Italia, porterà in Confeuropa imprese un sostanziale e fattivo contributo nel dialogo e nella collaborazione tra mondo professionale e mondo delle micro, piccole e medie imprese.

· Gennaio 2022 convegno in Lombardia su a) opportunità investimenti nei paesi africani b) transizione 4.0.

· Febbraio 2022 missione in Camerun.

Com. Stam.