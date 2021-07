Una nuova emergenza sta mettendo in pericolo migliaia di persone nei quartieri di San Leone, Fossacreta, San Giuseppe La Rena e nelle zone circostanti.

Dalla tarda mattinata di oggi un rogo di vaste dimensioni sta colpendo la macchia mediterranea presente all’interno del Parco di Monte Po. Fiamme alimentate dal caldo e che stanno lambendo le abitazioni circostanti. Già nei mesi precedenti avevo lanciato un appello affinchè l’emergenza incendi in tutta la provincia etnea fosse presa nella giusta considerazione. Un monito assolutamente non raccolto dalle istituzioni competenti ed oggi ne paghiamo le conseguenze. L’incendio in via Cairoli lo scorso giugno non ha insegnato niente ed ora, come Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico, devo constatare insieme ai migliaia di catanesi che non esiste ancora un piano antincendio con la creazione di fasce tagliafuoco o la bonifica di terreni nelle zone più a rischio. Interi quartieri come Librino, Cibali, San Giovanni Galermo, Fossa della Creta, Monte Po, Nesima e perfino la stessa zona del viale Rapisardi vivono l’emergenza incendi in modo continuo eppure, finora, nessuno ha mosso un dito. Oggi parliamo dell’ennesima emergenza roghi, ma domani?

la Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico Ersilia Saverino

Com. Stam.