Incontro di orientamento universitario oggi a Marsala

Il Magnifico Rettore Massimo Midiri ha incontrato una rappresentanza di studenti degli istituti superiori

Il Sindaco Massimo Grillo: “Oggi una giornata importante per i nostri giovani e per la nostra Città – Passi in avanti per l’individuazione di una sede idonea a ospitare le Facoltà di Enologia e un’altra dedicata all’agroalimentare e alla gastronomia

Il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, ha fatto ritorno a Marsala dopo circa un mese e mezzo dalla sua prima visita. L’incontro di oggi è stato assai importante. Il massimo rappresentante dell’Università di Palermo, assieme al Sindaco Massimo Grillo, promotore dell’incontro, ha infatti avuto un incontro con circa 150 studenti degli Istituti superiori della nostra Città. A loro ha presentato l’offerta formativa Universitaria decentrata in provincia di Trapani.

“Desidero ancora una volta ringraziare il Magnifico Rettore Massimo Midiri, e i professori Maria Grazia Parisi, Francesco Torre (Presidente del Consorzio universitario di Trapani) e Giorgio Scichilone (Presidente del Polo Universitario trapanese) per l’interesse che stanno dimostrando nei confronti per assicurare il futuro della Facoltà di Enologia e per l’avvio di nuovi corsi di studi nella nostra città – sottolinea il Sindaco Massimo Grillo. Oggi con il Magnifico abbiamo discusso anche di una nuova possibile sede della Facoltà di Enologia e per altri corsi di laurea. Rimane invariata la sede del Campus Biomedico per ospitare un corso universitario d’infermieristica”.

Al teatro comunale, nello specifico, il Magnifico Rettore Massimo Midiri e la professoressa Maria Grazia Parisi hanno dapprima enunciato le potenzialità e l’offerta formativa delle facoltà presenti in provincia di Trapani e poi hanno risposto ai diversi quesiti posti dagli studenti presenti in sala e sui palchetti.

