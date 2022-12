Infrastrutture sociali, si riqualificano le villette comunali si migliorano spazi e decoro pubblici approvato progetto videosorveglianza

CARIATI (CS) – Una palestra all’aperto nell’area verde di via Fausto Gullo, luogo di ritrovo preferito dagli adolescenti; un’enorme scacchiera 5 metri per 5 in quella di via Savastano, nei pressi del Centro Sociale; lampade a led ed arredo urbano più moderno nella piazzetta Lavoratori del Mare, in zona San Paolo.

Infrastrutture sociali, a Cariati si riqualificano le villette. L’obiettivo è quello di migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi comuni ed aumentare il confort sociale dell’intero perimetro comunale.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco informando che nei giorni scorsi la Giunta Municipale ha approvato anche il progetto esecutivo per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza urbana che consentirà di garantire maggiore controllo e sicurezza nei parchi giochi e nelle aree attrezzate della città.

Rendere gli spazi aperti luoghi di aggregazione soprattutto per le nuove generazioni – aggiunge – è l’impegno che vogliamo portare avanti attraverso progetti come questi.

I lavori di riqualificazione interesseranno le Villette Comunali di via Fausto Gullo, Lavoratori del Mare e via Savastano che allo stato attuale presentano criticità, come parti di pavimentazione ammalorata, erbacce, assenza di giochi e/o strutture tali da essere attrattive per la comunità.

Nella Villetta Lavoratori del Mare, nella zona San Paolo, sarà riqualificata la fontana esistente e realizzato un pavimento industriale, pitturato con resine antiscivolo. Saranno ripristinati i tratti di pavimentazione ammalorata e posizionate lampade led ed arredo urbano. Sarà ripulita l’opera del maestro Cersosimo.

Nella Villetta F.Gullo, saranno effettuati interventi di pulizia e taglio dell’erba; realizzato un pavimento e posizionati plinti in calcestruzzo per l’alloggio della palestra all’aperto con la posa in opera del pavimento vulcanizzato anti-trauma. La palestra all’aperto sarà costituita da una pedaliera senior ed una struttura articolata per attività fisica denominata station-compact-training, costituita da un rack per bilanciere, barre a trazione multiprese, una barra per flessioni, uno step, una sedia romana, abdo-lombari ed una spalliera.

Nella villetta di Via Savastano, attraverso l’utilizzo di resina colorata sarà realizzata una scacchiera a terra 5 metri per 5. Saranno posizionati inoltre tavolo e sedie in cemento per tavoli da scacchi ed altri giochi ed una casetta per alloggiare libri. – (Fonte: Comune di Cariati – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam. + foto