Interventi di Manutenzione Straordinaria nel II municipio di Catania

Sono finalmente partiti i lavori presso l’asilo nido “Giostra dei Bimbi” via Calipso. Un intervento che riguarda la recinzione esterna, recentemente abbattuta dalla crescita dei rampicanti presenti in zona.

“Con l’asilo nido chiuso negli ultimi tre anni per via degli interventi di ristrutturazione dell’edificio e adeguamento degli impianti- afferma il presidente del II municipio Claudio Carnazza- è stata inevitabilmente trascurata la cura del verde circostante. Oggi colmiamo questa laguna grazie alla piena sinergia con l’assessore Petralia, sempre pronto a raccogliere le nostre segnalazioni volte a migliorare e rendere più sicuro il nostro territorio”. Mezzi pesanti in azione per eliminare il canneto che, in modo esponenziale, ha danneggiato la rete protettiva dell’area. Tutto alla presenza del presidente di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” Claudio Carnazza, dell’assessore alle Manutenzioni Petralia, del presidente del comitato di gestione dell’asilo nido di via Calipso Diego Monasteri e del presidente della II commissione alle Manutenzioni consigliere Rosario Privitera. “Parliamo di una struttura che accoglierà tantissimi bambini e quindi va curata a 360°- dice Monasteri-stiamo lavorando senza sosta per dare quelle risposte che i cittadini ci richiedono da tempo. Finora abbiamo ottenuto importanti risultati ma noi non ci fermiamo qui”. In contemporanea ai lavori di via Calipso sono stati attivati, su segnalazione del presidente del consiglio del II municipio, le opere di rifacimento del manto stradale in viale Africa, gravemente danneggiato dalla crescita delle radici degli alberi circostanti. Non solo, sempre su precisa richiesta del presidente Carnazza, partiranno a breve i lavori sul viale Alcide De Gasperi, nel tratto compreso tra piazza Europa e via Zoccolandi, per dotare l’area di una pubblica illuminazione perfettamente efficiente.

Presidente II municipio Catania Claudio Carnazza

Com. Stam. + foto