Dal 18 giugno è disponibile in rotazione radiofonica “ESTIVA” (Greylight Records), nuovo brano di DANIEL GRECO che vede il featuring di MARY DIMA. Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 16 giugno.

Dai nomi dei cocktail, a quelli dei cantanti che firmano le nostre vacanze, dai ritmi latini alla nostalgia degli anni ‘90 e di quei ritornelli che ritroviamo oggi riproposti in chiave moderna, fino ad arrivare a quel bisogno di tornare a ballare e respirare grazie a quel senso di rinascita estiva che avvertiamo tutti dopo il buio degli ultimi mesi: questi sono gli ingredienti di “ESTIVA”, nuovo singolo di DANIEL GRECO, colonna sonora perfetta per l’estate ormai alle porte.

«Ho scritto “Estiva” a marzo, quando in piena zona rossa immaginavo l’estate che avrei voluto vivere. Un’estate fatta di tutte quelle cose così semplici, ma così basilari che abbiamo sempre dato per scontato e che in quel momento sembravano lontanissime – spiega l’artista a proposito del nuovo pezzo – Inoltre, collaborare con Mary Dima è un sogno che si avvera. Mary è mia cugina, ma la sento come una sorella, avendo da sempre condiviso con lei la vita e la passione per il canto. Non avrei potuto pensare a nessun altro per questo featuring. Così è nata “Estiva”».

Ciao Daniel e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore? Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Ciao e grazie a voi per l’intervista! Il Daniel di tutti i giorni è una persona molto dinamica che si destreggia tra la sua vita da commesso di una nota marca di occhiali da sole e i progetti delle sue pagine social. Ho una mente sempre in fermento e quando non lavoro sto comunque pensando a che contenuti produrre per il web, o alla mia musica. Solo la sera divento un divanologo e per me a quel punto esiste solo il mio grande amore: Netflix.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Estiva”? in che modo questo pezzo ti rappresenta?

Arrivo da 3 anni di mondo social dove ho fatto varie parodie di pezzi musicali di successo. Chi mi segue sui miei canali sa chi sono e coi miei inediti rappresento in toto tutto quello che ho sempre cercato di trasmettere a chi mi segue: leggerezza ed autoironia. “Estiva” è la ricetta perfetta con tutti gli ingredienti cliché di una tipica canzone dell’estate: testo facile, melodia reggaeton e featuring con una voce femminile. La differenza con tutte le altre hit estive è che io te lo dico sfacciatamente e questa cosa mi rappresenta al massimo.

Come è stato il lavoro in fase di produzione?

Un parto (ride). Sono della vergine e si sa che noi della vergine siamo pignoli e meticolosi quindi dopo aver scritto testo e melodia, ho passato settimane a perfezionare il concetto base del pezzo trovando le parole più adatte e che mantenessero fede al mio “personaggio” e poi ore ed ore con Fabio Serri, il mio guru musicale con cui ho arrangiato il brano. Sono davvero davvero davvero felice del risultato finale.

Hai mai pensato di prendere parte a qualche talent?

Ho partecipato come concorrente dei Live ad X-Factor 2008, la prima edizione. In un video YouTube del mio canale racconto proprio questa esperienza lontana, bella, ma che non credo che, con la consapevolezza che ho raggiunto con gli anni, rifarei.

Possiamo sperare in un futuro Ep?

Magari! Finger crossed! Ma questo è da chiedere alla mia etichetta discografica più che a me. Io ovviamente ci spero perché ho molte idee e ancora tanto da dire.

Com. Stam.