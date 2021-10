Dal 10 settembre è disponibile in rotazione radiofonica “ANDATA&RITORNO”, brano di DANIELE MARTONE. Il pezzo è già presente su tutte le piattaforme di streaming.

ANDATA&RITORNO” è una canzone in cui l’autore, DANIELE MARTONE, racconta la storia d’amore tra due persone che continuano a cercarsi pur essendo ormai “distanti”, entrambi coinvolti in nuove avventure con l’intento di andare avanti. Ma, come spesso accade, il piano razionale e quello emotivo non sempre coincidono, e i due finiscono per ritrovarsi ancora una volta.

«Che sia bianco, che sia nero, che sia tra uomo e donna o tra donna e donna o uomo e uomo: l’amore ci accomuna tutti e rende uguali – spiega l’artista a proposito del nuovo brano e del significato che racchiude – Siamo capaci di fare cose straordinarie per amore e non c’è differenza in questo perché chiunque è capace di amare. L’amore è amore».

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Ciao, grazie a voi per la possibilità di espressione qui a casa vostra.

Quando indosso i “vestiti di scena” (mi piace chiamarli così) in realtà mi sento molto più me stesso di quando sono occupato a fare altro. Scrivere un brano, fare musica, inciderlo, promuoverlo ed esibirlo live bè, ogni volta dico a me stesso: si la parte migliore di te stesso e non dovrai mai difenderti. Questo per dirti quanto mi senta a mio agio nel vestire i panni della parte più estrosa di me, in questo caso il cantautore che vive dentro di me, ahahah.

In realtà non ho molto tempo libero a disposizione poiché tra lo studio di registrazione e il mio lavoro principale, il tempo restante che ritaglio senza ma e senza sé, lo dedico a Matteo, mio figlio di 3 anni che adesso comincia anche a canticchiare le mie canzoni, un Tesoro.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Andata&Ritorno”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

C’è molto di personale!! E’ una canzone estrapolata da tutto ciò che dentro di me faceva sì che “zoppicassi” dentro in quel periodo. si può definire molto intima e si può percepire la malinconia sentimentale che vivevo in quel periodo non solo in Andata&Ritorno, ma nell’intero EP, “Ciò che ancora non ti ho detto”.

Come è stata la lavorazione del videoclip?

Un disastro! Purtroppo a causa delle restrizioni vigenti per il Covid-19 dovetti farlo a distanza, tra le mura di un appartamento e non sono riuscito ad entrare nel video poiché ero a casa da solo e tutte le riprese che mi facevo erano tremende.

Ma alla fine abbiamo trovato una quadra e il lavoro è uscito bene, il messaggio che ho voluto emanare attraverso di esso alla fine viene fuori e sono felice di questo.

Che cosa ne pensi dei talent-show?

Penso che siano un’ottima vetrina.

Cosa puoi dirci invece dell’EP in cui è inserito il brano?

L’ep “ciò che ancora non ti ho detto” ne approfitto per dire che è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming e spotify. È a mio avviso coinvolgente, fatto di emozioni pure, sincere sono 5 brani pop/rock dove scelsi volutamente la semplicità musicale per far sì che arrivasse il testo, la melodia, la voce.

Racconta di un ragazzo di 24 anni che con le sue difficoltà economiche e sentimentali, cerca comunque di andare avanti e di tendere lo stesso la mano a chi gli cammina accanto.

Se ascolti il brano “E’ come stare” 2° brano dell’ep “Ciò che ancora non ti ho detto” su spotify, in quel brano, spiego meglio cosa cerco di dire a voi adesso.

Prossimi progetti?

Si, in questo periodo sono in studio di registrazione per la realizzazione di un nuovo album/progetto che conterrà 10 brani inediti in cui ci sarà tutta la mia evoluzione musicale, sperimentazioni di nuovi sound e sarà molto più rock e coinvolgente.

A breve pubblicherò il primo singolo e non vedo l’ora!

