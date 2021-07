Cosa fai stasera, il nuovo singolo degli Spaziocalmo (fuori per Grifo Dischi, in distribuzione Artist First).

Un nuovo atipico e trascinante singolo estivo, un inno alla leggerezza e alla bellezza della vita notturna. Il pezzo rappresenta la voglia di lasciarsi andare e di tornare a vivere la notte, per tutti gli ultimi romantici che si sono ripresi finalmente le strade immerse nel buio, che sentono l’attrazione della sera, e non vedono l’ora di lasciarsi andare.

Ne abbiamo parlato direttamente con loro.

Credete sia vero quello che si dice, che esiste più musica che ascoltatori?

Secondo noi non esiste più musica che ascoltatori, è che la maggior parte degli ascoltatori è concentrata sugli stessi artisti e in generale non presta molta attenzione alla varietà presente nella musica emergente. Detto ciò, ognuno è libero di ascoltare quello che gli piace.

Voi invece che tipo di ascoltatore siete? Brani singoli e playlist oppure album interi? E su che piattaforma? Siete attento alle nuove uscite?

Ci piace ascoltare gli album interi, soprattutto se vogliamo approfondire un artista e capire la sua musica. Siamo anche però assidui ricercatori di perle musicali nelle varie playlist di Spotify. Tante volte si scoprono bellissime canzoni per puro caso. Cerchiamo di individuare tutta la nuova musica buona che possiamo. Ci piace stare attenti alle nuove uscite anche per capire il panorama in cui stiamo provando ad inserirci.

Cosa vorreste che arrivasse a chi ascolta il vostro nuovo singolo?

Nello scriverla abbiamo cercato di esprimere una sensazione di spensieratezza e leggerezza. Allo stesso tempo sia il testo che la musica presentano dei cambi di mood e delle immagini diverse tra loro. Per questo ci piace immaginare che a ogni ascoltatore arrivino delle vibes che non corrispondano necessariamente a quello da cui siamo partiti per scrivere il pezzo.

Qual è il filo conduttore che collega tutti i vostri brani?

Il filo conduttore dei nostri brani è l’esprimere le sensazioni legate alla nostra età, alle nostre personalità e a ciò che viviamo tutti i giorni.

Chi siete quando non avete a che fare con la musica?

Per noi la musica è una cosa quotidiana, se ci vedi suonare dal vivo o prendere una birra insieme avresti davanti le stesse persone

Com. Stam.