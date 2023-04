Iscrizioni prorogate al 10 aprile per il 2° Dolomiti Brenta Rally

La seconda edizione della gara dolomitica, che cerca di ripetere il successo della prima esperienza dell’anno passato, ripropone in ampia parte il format di prove speciali della prima edizione.

ANDALO (Trento), 05 aprile 2023 – Iscrizioni prorogate, dietro delibera Federale, per il, 2° DOLOMITI BRENTA RALLY, in calendario per il 14 e 15 aprile.

La scadenza del periodo delle adesioni, da regolamento, era con la giornata odierna, termine che dietro benestare federale è stata prorogata a lunedì 10 aprile.

La gara, organizzata dalla vicentina Power Stage, con cuore pulsante ad Andalo (Trento), si riproponesulla scena nazionale sullo stesso format della passata edizione e per questo è molto attesa, visto il percorso molto tecnico, per il quale si sono apportate alcune modifiche per renderlo ancora più avvincente sotto il piano sportivo.

I concorrenti ed il loro seguito avranno modo di vivere i luoghi che abbracciano il rally, paesaggi emozionanti che sono patrimonio UNESCO, impegnando il venerdì ed il sabato. Proprio lasciando la domenica “libera” si favorisce quindi il soggiorno nell’altopiano Brenta – Paganella, dominato ad ovest dal Piz Galin e ad est dalla Paganella, autentiche “perle” di un territorio unico al mondo.

Il percorso prevede 7 Prove Speciali in totale, vale a dire 3 diverse da ripetere, una per tre volte e due per due volte, per un totale di 61,930 chilometri di distanza competitiva a fronte dell’intero percorso che ne misura 278,05. Eccole, le sfide, proposte, che ricalcano l’edizione dell’anno passato, strade molto tecniche ed anche spettacolari, per conformazione e per i paesaggi che offrono:

P.S. 1 – 4 – 7: Fai della Paganella | km: 6,780

Prova caratterizzata da alte velocità e grandi percorrenze di curva. Nonostante tutto ci sarà da gustarsi spettacolo nel parcheggio del “Santel” con un “toboga” caratteristico pensato per il pubblico e per foto/video spettacolari, avendo alle spalle lo splendido panorama delle Dolomiti del Brenta.

L’importanza di fare traiettoria, qui, la farà da padrona. E’ più allungata rispetto alla prima edizione, terminando “dentro” Andalo.

P.S. 2 – 5: Val Lomasona | km: 11,210

Per arrivarci si passa vicino allo splendido panorama del Lago di Molveno fino ad arrivare a Comano Terme, che ospita questa prima prova del secondo giorno di gara. Prova insidiosa con alte velocità di punta, ma anche strette inversioni dove la precisione di guida potrà fare la differenza. I continui cambi di ritmo saranno la chiave di questa prova speciale.

P.S. 3 – 6: Sporminore | Km 9,680

Prova situata nella zona della Val di Non. Partenza nella zona della “Rocchetta”, con ampia strada a salire ma caratterizzata da passaggi spettacolari e tecnici creati in mezzo ai centri abitati con spettacolari inversioni per rimettersi nella strada principale fino ad arrivare a Campodenno.

Lo sviluppo della prova è caratterizzato dallo splendido scenario dei meleti in fiore e da parecchi punti si potranno vedere molti chilometri di prova speciale.

IL PROGRAMMA: CUORE PULSANTE AD ANDALO

La gara, che lo scorso anno fu la grande rivelazione del rallismo triveneto, avrà di nuovo il proprio cuore pulsante ad Andalo, un luogo a forte vocazione turistica, che certamente non mancherà di accogliere il rally ed il suo seguito come nella sua migliore tradizione, mentre sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo l’organizzazione annuncia che sono previste in totale Le sfide si avvieranno, dopo la partenza in Andalo alle 20,01 di venerdì 14 aprile, con una prova speciale in notturna alle 20,33, per poi portare i concorrenti al riordinamento notturno (dalle ore 20,50), quindi facendo proseguire le prove nell’intera giornata di sabato ripartendo dalle ore 08,16, per vedere poi sventolare la bandiera a scacchi in centro paese dalle ore 18,30.

