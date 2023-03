Island Motorsport con Fabio Angelucci nel CIRP

Un 2023 ad alto livello agonistico-sportivo per la scuderia siciliana che affianca l’esperto pilota romano (Citroen C3 Rally2), sempre in coppia col messinese Massimo Cambria, in una sfida inedita: la partecipazione al Campionato Italiano Rally Promozione

Palermo – Sarà una stagione all’insegna della qualità, quella allestita dalla scuderia siciliana Island Motorsport che, difatti, schiererà il portacolori Fabio Angelucci al via del Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP). La serie tricolore, che si svolgerà nell’ambito del prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, vedrà l’esperto pilota romano cimentarsi in cinque appuntamenti attentamente selezionati al volante, per la prima volta, della Citroen C3 Rally2 messagli a disposizione dalla D-Max Racing; il sedile di destra, invece, sarà occupato come da consuetudine dal sempre valido navigatore messinese Massimo “Max” Cambria.

«Una nuova sfida, un rinnovato entusiasmo, ulteriori stimoli» – ha evidenziato un carico Angelucci – «Lo scorso 16 febbraio abbiamo svolto una giornata di test. Un’occasione dall’esito estremamente positivo, dopo un primo approccio alla vettura e al nuovo team, dimostratosi molto professionale. Quest’anno abbiamo deciso di alzare l’asticella, mosso dal desiderio di misurarmi con avversari più affermati, in un contesto agonistico-sportivo di assoluto livello. Se ci siamo posti un obiettivo? In effetti è così: piazzarci nella top ten a fine campionato. Lo considererei un gran risultato. Detto questo, per quel che mi riguarda ben tre gare (Il Ciocco, Mille Miglia e Sanremo ndr) sulle cinque in programma saranno del tutto inedite. Ci sarà molto da lavorare sin dai primissimi chilometri, tanto per instaurare il giusto feeling con l’auto quanto per adattarla al mio stile di guida. Vivrò l’annata, altresì, come una sorta di apprendistato, utile ai fini della rincorsa alla categoria over 55 nel CIRAS 2024».

Tutto pronto, dunque, per la nuova avventura del driver capitolino già atteso ai nastri di partenza del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in scena sugli impegnativi asfalti della Lucchesia i prossimi 10 e 11 marzo.

Programma CIRP 2023

10/11 marzo – 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu)

5/6 maggio – 107ª Targa Florio (Pa)

28/29 luglio – 11° Rally di Roma Capitale

8/9 settembre – 46° Rally 1000 Miglia (Bs)

29/30 settembre – 70° Rallye Sanremo (Im)

Com. Stam. + foto