BCsicilia di Isola delle Femmine ha ricevuto dal Coordinamento Associazioni d’Arma Friuli Venezia Giulia l’Attestazione di Benemerenza, per avere saputo promuovere, con grande sensibilità attività intese ad onorare la memoria dei soldati caduti nel conflitto della prima guerra mondiale.

Il Presidente della Sede locale Agata Sandrone è stata invitata per la cerimonia ufficiale che si è tenuta ad Udine in piazza Libertà domenica 30 maggio 2021.

Dalle borgate di Sferracavallo e Tommaso Natale e dai paesi di Isola delle Femmine e Capaci, così come da ogni località d’Italia, furono in molti a partire per il fronte e a non fare più ritorno.

L’ Associazione, grazie alle ricerche di Agata Sandrone e Giancarlo Equizzi, hanno raccolto le storie dei soldati, propri conterranei, per non dimenticare il loro sacrificio. Una ricerca che attraverso le testimonianze dei parenti, di foto e documenti, mira alla riscoperta della propria identità culturale e territoriale, ricordando come obiettivo da seguire, la ricerca sistematica della pace e del dialogo come risoluzione di tutti i conflitti.

Diverse sono state gli eventi organizzati per il centenario della Grande guerra dalla Sede di Isola delle Femmine dall’Associazione.

20 Maggio 2015: Progetto con le scuole di Sferracavallo e Tommaso Natale per far riscoprire la memoria storica, in classe ed in famiglia, concludendo poi con uno spettacolo in cui i ragazzi hanno messo in mostra i loro lavori. Il 4 novembre 2015 la scuola Ten. Onorato Carmelo di Sferracavallo è stata invitata alle celebrazioni in Piazza V. Veneto e omaggiata dal Generale Corrado Dalsini di un drappo tricolore.

Dal 23 al 31 luglio 2016: “1915-1918 Isola delle Femmine non dimentica”. Nel Centenario della Prima Guerra Mondiale, insieme al Comune di Isola delle Femmine, mostra dell’Associazione con l’esposizione di cimeli, oggetti e foto d’epoca.

16 Maggio 2017: “Commemorare la Guerra per Celebrare la Pace” mostra presso l’Istituto Comprensivo Statale Biagio Siciliano di Capaci.

25 maggio 2017: “Commemorare la Guerra per Celebrare la Pace” mostra presso l’Istituto Comprensivo Statale Francesco Riso, di Isola delle Femmine.

4 Novembre 2018: BCsicilia di Isola delle Femmine ha fatto memoria dei figli di Isola morti durante il primo conflitto mondiale.

2 Giugno 2020: a Isola delle Femmine consegna delle medaglie commemorative della Grande Guerra.

4 novembre 2020: “Il giorno dell’armistizio”. Iniziativa di BCsicilia di Isola delle Femmine per ricordare i caduti per la Patria.

30 Maggio 2021: “Isola delle Femmine e le due Guerre Mondiali”, mostra promossa da BCsicilia.

foto: Agata Sandrone Presidente BCsicilia di Isola delle Femmine con Attestato di Benemerenza.

