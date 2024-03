Isola delle Femmine, il Romantico Mondo della Donna: una mostra di BCsicilia per celebrare l’8 Marzo

In occasione dell’8 Marzo BCsicilia Isola delle Femmine, in collaborazione con Mikifrà Designer, propone la mostra “Il Romantico Mondo della Donna”, una esposizione di cappelli e accessori sulla vita quotidiana del ‘900 curata da Agata Sandrone.

La mostra si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2024 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 con ingresso Libero. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061 Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

Nella mostra viene proposto un viaggio nel passato, per conoscere e soprattutto apprezzare gli usi e i costumi delle donne del Novecento. Un elemento molto importante dell’abbigliamento femminile era il cappello, tanto che si evitava di uscire di casa a capo scoperto. I cappellini in esposizione sono di proprietà della famiglia di Agata Sandrone e sono decorati con merletti, piume, seta, tulle, velluto e paglia. Un altro accessorio usato in quel periodo era il parasole, nato dall’esigenza delle nobildonne di ripararsi dal sole e conservare il pallido incarnato distinguendosi dalle contadine che lavoravano nei campi ed avevano una pelle abbronzata. I parasoli venivano usati da donne di elevato ceto sociale ed erano realizzati con sete ricamate, velluti, oppure bordati di merletti, frange, o ricoperti interamente di merletto. Le impugnature potevano essere in avorio, madreperla, osso o d’argento. Accessori femminili che non potevano mancare ad una donna erano inoltre il fazzoletto, i guanti e il ventaglio. La mostra è una passeggiata nella storia, per conoscere e soprattutto apprezzare e valorizzare un particolare aspetto del nostro patrimonio culturale.

Nella foto (BCsicilia) alcuni accessori femminili in mostra.

Com. Stam. + foto