ITF W35 Solarino, una sola italiana in semifinale. Domani la finale del doppio Archigen Cup

ll derby azzurro non sorride alla siciliana Giorgia Pedone. E’ Jessica Pieri a strappare il pass per la semifinale Archigen Cup con il punteggio 63 62.

Domani alle 10 la tennista lucchese giocherà contro la ceca Barbora Palicova, quattordicesima del tabellone principale. La seconda semifinale vedrà in campo la veterana francese Aravane Rezai (26 64 64 contro la tedesca Magali Kempen) per affrontare la diciannovenne ceca Linda Klimovicova, nel 2023 capace di conquistare due titoli consecutivi sul carpet solarinese.

Si giocherà non prima delle 14 la finale del doppio. Eliminata in semifinale la coppia azzurra formata da Giorgia Pedone e Jennifer Ruggeri, scenderanno in campo domani sul campo 3 la polacca Martyna Kubka in coppia con la taiwanese Chia Yi Taso e la serba Katarina Kozarov in coppia con la russa Veronika Miroshnichenko.

Arrivano già le prime novità sulle wild card riservate per la Terranova Cup, secondo e ultimo appuntamento in programma dell’ITF W35 di Solarino. Chance di accesso alle qualificazioni per le azzurre promettenti che prenderanno parte al torneo e con loro una giovane tennista americana che ha chiesto in extremis di prendere l’iscrizione. Accederanno direttamente al tabellone principali tre giocatrici italiane ed una tennista polacca.